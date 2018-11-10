Başkan Can, Kermes Açılışını Yaptı

Bilecik
Belediye Başkanı Nihat Can
, Bilecik Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine katkı sağlamak ve kültürel ve manevi değerlerin desteklenmesi amacıyla düzenlenen kermes açılışına katıldı.
Çeşitli programlar dolayısıyla vatandaşlarla bir araya gelen Belediye Başkanı Nihat Can, Bilecik Anadolu İmam Hatip Lisesi yararına hazırlanan kermesin açılışında öğrenciler ve velilerle bir araya geldi.
Dualar eşliğinde açılışı yapılan kermeste kısa bir değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Nihat Can, "Bilecik Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine katkı sağlamak ve kültürel ve manevi değerlerin desteklenmesi amacıyla düzenlenen kermes açılışına katıldık. Kermesin düzenlenmesinde emeği olan bütün kardeşlerimizden Allah razı olsun. Kermes açılışının hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi. - BİLECİK
Nihat Can,Bilecik
10 Kasım 2018 Cumartesi 12:40