Başkan Can, Mahalle Sakinlerini Dinledi

Bilecik
Belediye Başkanı Nihat Can
, Beşiktaş
Mahallesi sakinleri ile bir araya gelerek, vatandaşların talep ve görüşlerini aldı.
Göreve geldiği günden bu yana vatandaşlarla iç içe olan ve sorunlarını yakından takip ederek çözüme kavuşturan Belediye Başkanı Nihat Can, bu kez Beşiktaş Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi. Beraberinde Başkan Yardımcısı Abdullah Ay
ve ilgili birim müdürleriyle birlikte yaptığı ziyaretinde mahalle sakinlerinin talep ve görüşlerini dinleyen Belediye Başkanı Nihat Can, Bilecik Belediyesi tarafından mahalleye kazandırılacak çalışmalar hakkında bilgiler verdi.
Bilecik Belediyesi olarak şehrin dört bir köşesinde faaliyet halinde olduklarını kaydeden Belediye Başkanı Nihat Can, "Beşiktaş Mahallesinde teknik ekibimizle birlikte çalışmalarımızı inceledik. Beşiktaş Mahalle sakinlerimizin Beşiktaş Mahalle Muhtarlığımıza ve Mahalle teşkilatımıza iletilen sorunları çözmek ve vatandaşlarımızın taleplerini değerlendirmek adına hemşehrilerimizle istişarelerde bulunduk. En kısa sürede çalışma arkadaşlarımız talepleri programlarına alarak yerine getirecektir. Hemşehrilerimizin desteği ve duasıyla yeni hizmetleri bir, bir gerçekleştirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Mahalle Muhtarı Saffettin Arı ve mahalle sakinleri Belediye Başkanı Nihat Can'a ziyareti ve yaptığı çalışmalar dolayısıyla teşekkür etti. - BİLECİK
Nihat Can,Bilecik,Beşiktaş