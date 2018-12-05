Başkan Can, Mahalle Sakinlerinin Talebini Yerine Getirdi

Osmangazi
Mahallesi'nde gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceleyen Bilecik
Belediye Başkanı Nihat Can
, mahalle sakinleriyle birlikte halk dolmuşu sahiplerinin taleplerini yerine getirdi.
Başkan Can, Osmangazi Mahallesinde yapmış olduğu incelemelerde mahalle sakinlerine güzel haberler verdi. Beraberinde Başkan Yardımcısı Abdullah Ay
, ilgili birim müdürleri ve Mahalle Muhtarı Yasemin Sezer'in olduğu incelemelerde Belediye Başkanı Nihat Can, Bilecik Belediyesi'nin şehrin birçok noktasında faaliyet gösterdiğini belirtti. Can, "TOKİ Mahallemizdeki vatandaşlarımızın talepleri üzerine burada ilgili arkadaşlarımızla incelemelerde bulunduk. Öncelikle halk dolmuşu sahiplerinin bizlerden bir isteği vardı. Mahalleden TOKİ girişindeki ana caddeye çıkışta dolmuş sahiplerinin bir sıkıntıları vardı. Sürücülerimiz ve dolmuş sahipleri, mahalleden ana yola çıkışta hem rampa hem de dar mesafeden kaynaklı bir sorun yaşıyorlardı. Belediye olarak bizler buradaki dönüş alanında genişletme çalışması gerçekleştireceğiz. Böylece araçların caddeye çıkışları daha güvenli olacak. Ayrıca yine mahalleye girişin olduğu caddede yaptığımız düzenleme ile geliş ve gidişleri kolaylaştırdık. Mahalle sakinlerimizin bir diğer isteği ise TOKİ girişinde küçük bir otopark alanı idi. Bu talebe ilişkin ise üst geçidin altındaki alanda bulunan atıl bölgede ise bir çalışma yapıp burasını vatandaşlarımızın araçlarını park edebileceği bir çalışma gerçekleştireceğiz" ifadelerine yer verdi.
Mahalle Muhtarı Yasemin Sezer de Belediye Başkanı Nihat Can'a çalışmaları ve katkıları dolayısıyla duyduğu memnuniyeti belirterek, teşekkür etti. - BİLECİK
05 Aralık 2018 Çarşamba 11:45