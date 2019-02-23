Başkan Can Mahalle Teşkilatı Üyeleriyle Bir Araya Geldi

Bilecik
Belediye Başkanı Nihat Can
, Beşiktaş
ve Ertuğrulgazi Mahalle teşkilatları üyeleriyle bir araya geldiği toplantıda; "Şehrimiz için en güzeli yapmak için istişarelerimiz devam ediyor" dedi. Bilecik
Belediye Başkanı Nihat Can
ve partililer Beşiktaş
ve Ertuğrulgazi Mahallesi
sakinleri bir araya geldi. Şehre yapılacak çalışmalar ile vatandaşların istek ve taleplerinin alındığı toplantı hakkında Belediye Başkanı Nihat Can
; "Beşiktaş
ve Ertuğrulgazi Mahalle teşkilatlarımızla bir araya geldik. Teşkilatımızın mensuplarıyla istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdik. Gönüller kurmak için gönüller kazanmak için bir araya geldik. Bilecik
'imiz ve mahallelerimiz için neleri yapabileceğimizi görüştük. İlk gün dediğimiz gibi gönül belediyeciliği düsturuyla vatandaşlarımızla bir araya gelmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK
Beşiktaş, Nihat Can, Bilecik, Yaşam
Kaynak: İHA