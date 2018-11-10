Başkan Can, Özel Konuklarını Ağırladı

Bilecik
Belediye Başkanı Nihat Can
, 'Kim Demiş Ki Yapamayız" projesinde yer alan Bilecik Özel Eğitim Okulu öğrencilerini makamında ağırladı.
Eğitim ve çocuklara yönelik birçok güzel çalışmayı gerçekleştiren Belediye Başkanı Nihat Can, Bilecik Özel Eğitim Okulu öğrencilerini ağırladı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Belediye Başkanı Nihat Can, öğrenci ve öğretmenlerine teşekkür etti.
Bilecik Belediyesinin her zaman eğitim ve çocukların yanında yer aldığını vurgulayan Belediye Başkanı Nihat Can, ziyaret hakkında, 'Kim Demiş Ki Yapamayız' projesinde yer alan Bilecik Özel Eğitim Okulu öğrencileri ziyaretimize geldiler. Zihinsel engelli çocuklarımızın eğitimi konusunda kurumların işbirliği ile özel çocuklara yönelik toplumsal bilinci ve farkındalığı oluşturmak adına hazırlanan bu projede yer alan yavrularımızı ve tüm paydaşları kutluyorum" ifadelerini kullandı.
Rehber öğretmenler ve öğrenciler de Belediye Başkanı Nihat Can'a konukseverliği ve eğitime yaptığı katkılar dolayısıyla teşekkür etti.
Öte yandan, öğrencilere çeşitli hediyeler takdim eden Belediye Başkanı Nihat Can, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. - BİLECİK
Bilecik,Nihat Can
10 Kasım 2018 Cumartesi 12:44