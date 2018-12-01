Başkan Can Şampiyonları Tebrik Etti

Bilecik
Belediye Başkanı Nihat Can
, katıldıkları şampiyonada elde ettikleri başarılar ile Bilecik'i en iyi şekilde temsil eden sporcuları tebrik etti.
Bilecik Belediyesi Spor Kulübü Halter Sporcular Bahadır Erdal ve Esra Kevser Gürol, katıldıkları müsabakalarda güzel sonuç elde ederek, Bilecik'i en güzel şekilde temsil ettiler. Belediye Başkanı Nihat Can, elde edilen başarıdan duyduğu memnuniyeti belirterek, başarılı sporcular ile Antrenörü Caner Özteke ve ailelerini tebrik etti.
Bilecik'in özellikle son dönemlerde birçok spor dalında çok güzel başarılar elde ettiğini hatırlatan Belediye Başkanı Nihat Can, "Bilecik'in halter branşındaki parlayan yıldızları Bilecik Belediye Spor Halter sporcularımız Bahadır Erdal ve Esra Kevser Gürol elde ettikleri başarı ile göğsümüzü bir kez daha kabarttılar. Bahadır Erdal kardeşimiz Yıldızlar U15 Türkiye
Şampiyonasında Koparmada 98 kilogram silkmede 115 kilogram ve toplamda 213 kilogram kaldırarak hem birinciliği elde etti hem de Türkiye rekoru kırarak şehrimize ayrı bir gurur yaşattı. Bir diğer sporcumuz Esra Kevser Gürol, Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Ferdi Türkiye Halter Şampiyonasında, Koparmada 53 kilogram, silkmede 71 kilogram ve toplamda 124 kilogram ile Türkiye 2'ncisi oldu. Şehrimizi başarı ile temsil eden sporcularımızı tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı. - BİLECİK
01 Aralık 2018 Cumartesi 12:09