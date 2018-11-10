Başkan Can, Sanayi Sitesi Esnafı ile Buluştu

Bilecik
Belediye Başkanı Nihat Can
, Küçük Sanayi Sitesi esnafı ile bir araya gelerek, şehir ve küçük sanayi sitesi için yapılabilecek çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Bilecik Belediyesi Şehir Ormanında gerçekleştirilen buluşmada, sanayi sitesi esnafı Belediye Başkanı Nihat Can'a talep ve sorunlarını aktarma imkanı buldu. Belirli dönemlerde Bilecik'teki sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile şehrin toplumsal ve ticari hayatına katkı sunan kurum ve kuruluş temsilcileri ile bir araya gelen Belediye Başkanı Nihat Can, bu kez Küçük Sanayi Sitesi esnafı ile buluştu.
Gerçekleştirilen toplantı hakkında kısa bir değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Nihat Can, "Sanayi esnafımızla belirli zamanlarda bir araya gelerek esnafımızın taleplerini dinliyor ve hasbıhal ediyoruz. Küçük Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ergül, Küçük Sanayi Sitesi Müdürü Gürsel Pakel ve yönetimine teşekkür ediyorum. İnşallah yine el birlik içinde şehrimizin sanayisi, ekonomisi ve sosyal yaşamını yükseltmek için çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.
Küçük Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ergül ve Küçük Sanayi Sitesi Müdürü Gürsel Pakel ise gerçekleştirilen buluşma dolayısıyla Belediye Başkanı Nihat Can'a teşekkürlerini ilettiler. - BİLECİK
Sivil Toplum Kuruluşu,Bilecik,Nihat Can
10 Kasım 2018 Cumartesi 12:48