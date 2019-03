Başkan Can Ziyaretlerini Sürdürüyor

Kaynak: İHA

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, göreve geldiği günden bu yana kentteki sivil toplum kuruluşu, esnaf ve vatandaşlara yapmış olduğu ziyaretleri sürdürüyor.Gönül Belediyeciliği doğrultusunda vatandaşların görüş ve taleplerini almaya devam ettiğini belirten Başkan Can, ziyaretleri hakkında bir değerlendirme yaparak, "İlimizin güzide sakinlerinden Koza sitesindeki hemşehrilerimizi ziyaret ettik, çaylarını içtik. Site sakinlerimizin talep ve isteklerini aldık. Her gün şehrimizin birçok noktasındaki vatandaşlarımızla bir ve beraber olmaya devam edeceğiz. Daha sonra yine ilimizde sosyal yaşama dair birçok faydalı faaliyetle insanımızı buluşturan Muradiye Vakfının değerli temsilcilerini ziyaret ettik, yaptıkları güzel çalışmalar hakkında bilgi sahibi olduk. Vatandaşlarımız arasında birlik ve beraberliği arttıracak güzel çalışmalarda bulunan Muradiye Vakfı yetkililerine canı gönülden teşekkür ediyorum. Sivil toplum kuruluşları ile bir ve beraber olarak şehrimiz için insanımız için güzel çalışmalar yapacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.Öte yandan, vatandaşların birçok konudaki taleplerini dinleyen Belediye Başkanı Nihat Can, yeni projeler hakkında bilgiler de verdi. - BİLECİK