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Başkan Cankul'dan kadınlara teşekkür

Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul Gönüllü olarak vatandaşların ihtiyacını karşılamak üzere maske üretimi yapan kadınları ziyaret etti.

09.04.2020 15:48 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:49
Başkan Cankul'dan kadınlara teşekkür
Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul Gönüllü olarak vatandaşların ihtiyacını karşılamak üzere maske üretimi yapan kadınları ziyaret etti.

Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul gönüllü olarak çalışan Kepsutlu kadınlara yaptıkları maske üretimi için teşekkür ettikten sonra "Bu memleketin kadınları yüz yıllardır Devleti ve Milleti için, gerektiğinde canlarını bile ikinci plana atmış, çalışkan ve fedakarlık örneği kadınlardır. Dün olduğu gibi bugünde Devleti ve Milleti için seferber olan gönüllü kadınlarımızı yürekten alkışlıyorum, Belediyemiz tüm imkanlarını seferber ettiği şu günlerde bizler için maske üretmeye aralıksız devam ediyorlar, BALMEK kursiyerlerimize emeklerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler: İsmail Cankul, Kepsut, Güncel
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