Başkan Cankul, Gazi Kamil Kaldemir'i Hastanede Ziyaret Etti

28 Kasım 2018 Çarşamba 16:26



28 Kasım 2018 Çarşamba 16:26

Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, Şırnak'ta vatani görevini yaparken yaralanan askeri hastanede ziyaret etti.Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, Şırnak'da vatani görevini yaptığı esnada yaralanarak Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde tedavisi devam etmekte olan Kepsut Yeşildağ mahallesi nüfusuna kayıtlı Kamil Kaldemir'i ziyaret etti. Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul'un ziyaretinden oldukça mutlu olan Kamil Kaldemir "Kepsut Belediye Başkanımız İsmail Cankul beni Ankara'da ziyaret etmesinden çok mutlu oldum. İlçemizin işlerini takip etmek için yoğun bir programı olmasına rağmen beni ziyaret edip hemşehrilerimin, Kepsut'un ve Balıkesirlilerin selamını iletmesi beni çok duygulandırdı. Mutluluğumu nasıl tarif edeceğimi bilemiyorum" dedi.Başkan Cankul ziyaret esnasında "Vefalı Yurdumuz Kepsut vatan millet sevdasının hiçbir zaman sönmediği sönmeyeceği bir memlekettir. Tarihimizin her döneminde bu memleket bu millet için canını vermiş şehitlik mertebesine ermiş ve yine Kamil kardeşimiz gibi gaziler vermiş bir memlekettir. Kendisine Vefalı Yurt Kepsut'un ve Kuva-yi Milliye Şehri Balıkesir'in selamını getirdim" dedi. - BALIKESİR