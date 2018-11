Başkan Cankul, Vatandaşlarla Buluştu

22 Kasım 2018 Perşembe 15:47



Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, kırsal mahallelerde gece gündüz, yağmur çamur demeden vatandaşla buluşuyor.Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul merkez kırsal mahalle ayrımı yapmadan her mahalleye tek tek gidiyor ve haftanın bir günü ulaşamadığı vatandaşlar ile de Kepsut Kapalı pazar yerinde kurulan halk pazarında buluşuyor.Kepsut ilçesinde gerçekleştirilen "Vefa Evi projesi " Evde bakım Hizmeti" Projeleri ile vatandaşlara Gönül Belediyeciliği anlayışını yerleştiren başkan Cankul, "Biz her zaman insanımıza ulaşılabilinen bir başkan olmaya söz verdik. Hemşerilerimizin düğün, dernek, cenazelerinde yanlarındayız. Merkez kırsal demeden her gün vatandaşlarımız ile yan yana omuz omuza ilçemizi imar etmenin telaşındayız. Yağmur çamur demeden onlara hizmet edebilmenin onuru yaşıyoruz" şeklinde konuştu. - BALIKESİR