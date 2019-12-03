Haberler » Güncel » Başkan Çatal'dan engellilere anlamlı ziyaret - Haber

Başkan Çatal'dan engellilere anlamlı ziyaret

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, 3 Aralık Engelliler Günü dolayısıyla Mustafa Sıtkı Erkek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Özel Eğitim sınıfında eğitimine devam eden Özlem Buse Şahin'i ziyaret etti.

03.12.2019 20:05 | Son Güncelleme: 03.12.2019 20:10Başkan Çatal'dan engellilere anlamlı ziyaret
Belediye Başkanı Abdullah Çatal, 3 Aralık Engelliler Günü dolayısıyla Mustafa Sıtkı Erkek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Özel Eğitim sınıfında eğitimine devam eden Özlem Buse Şahin'i ziyaret etti.

Ziyarette Belediye Başkanı Çatal, Özlem Buse Şahin ile yakından ilgilenerek, Şahin'in okuyacağı şiiri birlikte okudular.

Daha sonra Belediye Başkanı Abdullah Çatal, Özlem Buse Şahin'e hediye takdim etti. Engelli Özlem Buse Şahin'in annesi, Selma Yaşar ile de sohbet eden Çatal, "Sizin gibi annelere minnettarım, kendi hayatınızda birlikte çocuğunuzun hayatını yaşıyorsunuz, sizlere minnet duyuyorum" dedi.

Özlem Buse Şahin'in annesi Selma Yaşar ise Başkan Çatal'a ziyaretlerinden dolayı memnuniyet duyduğunu dile getirerek, teşekkür etti.

Daha sonra Belediye Başkanı Abdullah Çatal, öğretmenler sınıfını ziyaret etti. Ziyarette Belediye Başkan Yardımcısı Harun Yalçın'da Başkan Çatal'a eşlik etti. - KASTAMONU

Dünya Engelliler Günü, Abdullah Çatal, Buse Şahin, Taşköprü, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

21:24 Denizli'de trafik kazası: 3 yaralı - Haber
21:23 Spor rıza çalımbay'ın açıklamaları - Haber
21:23 Kahramanmaraş çöp kutusunda 2 bin 300 yıllık tarihi eser ele geçirildi 3 gözaltı - Haber
21:22 Bartın'da otomobilin çarptığı lise öğrencisi öldü - Haber
21:19 Anadolu Engeliler Derneği 3 Aralık Dünya Engelliler gününü kutladı - Haber
21:10 Macron, Erdoğan'la görüştükten sonra Türkiye'ye övgüler yağdırdı - Haber
20:32 Kahvehaneye baskın yapan polis, çöp kovasında 88 adet sikke ve 2 adet heykelcik ele geçirdi - Haber
20:01 Meteoroloji'den Batı Karadeniz için kar yağışı uyarısı - Haber
20:00 Manisa'da küçük yaşta kız çocuğuna cinsel istismar suçundan 9 kişi tutuklandı - Haber
19:47 Suriye konulu Dörtlü Zirve sona erdi! İşte zirveden ilk kareler - Haber
21:15 Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Arda Turan açıklaması - Haberler
17:08 ALES sonuçları açıklandı - Haberler
16:28 +18 filmlerle olay olan Sibel Kekilli yeni filminde terörist rolünü oynayacak - Haberler
15:44 Tonlarca ağırlığındaki kaya, mahallenin futbol sahasına yuvarlandı - Haberler
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haberler
3.12.2019 21:33:19