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Başkan Çatal, "Halk Günü Buluşmaları"na devam ediyor

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, "Halk Günü" buluşmasında vatandaşlarla bir araya geldi.

13.09.2019 15:37Başkan Çatal,
Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, "Halk Günü" buluşmasında vatandaşlarla bir araya geldi.

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, vatandaşları makamında ağırlayarak ilçedeki sorunları dinledi. İstek ve taleplerini belirtmek isteyen vatandaşlar düzenlenen "Halk günü" toplantısında bizzat Belediye Başkanı Abdullah Çatal ile konuları paylaştılar. Belediye Başkanı Çatal'da, makamında ağırladığı vatandaşlarla yakından ilgilenerek, ilçedeki eksiklik ve halkın istekleri doğrultusunda yapılacak olan projeleri de paylaştı. - KASTAMONU

Abdullah Çatal, Taşköprü, Güncel

Kaynak: İHA

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