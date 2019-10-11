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Başkan Çatal, maaşını TSK'ya bağışladı

Başkan Çatal, maaşını TSK'ya bağışladıKASTAMONU - Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, bu ay ki maaşını Türk Silahlı Kuvvetlerine bağışladı.

11.10.2019 22:34
Başkan Çatal, maaşını TSK'ya bağışladı
KASTAMONU - Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, bu ay ki maaşını Türk Silahlı Kuvvetlerine bağışladı.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin geçtiğimiz günlerde Suriye'ye başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın ardından Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, örnek bir davranışta bulunarak bu ay ki maaşını Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına bağışladı. Belediye Başkanlığı görevine geldiği günden bu tarafa yaptığı hayırlarla da anılan Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, bu ay ki maaşını Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için maaşını Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına bağışladı. Başkan Çatal, Halk Bankası Taşköprü Şube Müdürü Özlem Tütüncü'yü ziyaret etti.
Bu ay ki maaşını Türk Silahlı Kuvvetlerine bağışlayacağını belirten Başkan Çatal, şunları kaydetti:
"Biz Şerife Bacı'nın torunları olarak, ordumuz seferdeyken onların yanında olduğumuzu hissettirmek ve ufakta olsa bir destek vermek amacıyla sefer bizden zafer Allah'tan diyerek TSK tarafından başlatılan harekat ile ilgili toplumumuzda örnek teşkil etsin düşüncesiyle bu ay ki maaşımı Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına bağışlamak istiyorum. Şanlı ordumuzun Allah yar ve yardımcısı olsun."
Halk Bankası Taşköprü Şube Müdürü Özlem Tütüncü de "Bizde katkınız için size Türk milleti olarak teşekkür ediyoruz. Her zaman maaşınızla yaptığınız katkılara birini daha eklemiş oldunuz" dedi.
Başkan Çatal, maaşını TSK'ya bağışladı

Barış Pınarı Harekatı, Abdullah Çatal, Taşköprü, TSK, Genel

Kaynak: İHA

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