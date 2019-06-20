20.06.2019 14:09
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Başkan Çatal, Rektör Topal'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

Başkan Çatal, Rektör Topal

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, Kastamonu Üniversitesi rektörlüğüne yeni atanan Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

TaşköprüBelediye BaşkanıAbdullah Çatal,Kastamonu Üniversitesirektörlüğüne yeni atanan Prof. Dr.Ahmet HamdiTopal'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, Kastamonu Üniversitesi rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal'ı ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. Başkan Çatal, ziyaretinde ilçede yürütülen çalışmalar hakkındaRektörTopal'ı bilgilendirerek Kastamonu Üniversitesi'nin yatırımları noktasında destek istedi.

Başkan Çatal, "Yeni rektörümüzü ziyaret ederek görevinde başarılar diledik. Her zaman üniversitemizin yanındayız. Sayın rektörümüze ilgi ve alakalarından dolayı da teşekkürü bir borç biliyorum" dedi. - KASTAMONU
Kaynak: İHA
Ahmet Hamdi,Abdullah Çatal,Taşköprü,Kastamonu Üniversitesi,Güncel

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