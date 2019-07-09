09.07.2019 12:47
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Başkan Çatal sarımsak işçilerini ziyaret etti

Başkan Çatal sarımsak işçilerini ziyaret etti

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal ve Belediye Başkan Yardımcısı Harun Yalçın, sarımsak tarlasında çalışan işçileri ziyaret etti.

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal ve Belediye Başkan Yardımcısı Harun Yalçın, sarımsak tarlasında çalışan işçileri ziyaret etti.
Türkiye'nin sarımsak rekoltesinin yüzde 25'ini karşılayan ve adına festivaller düzenlenen Taşköprü sarımsağının hasadı başladı.
Çatal, beraberindeki Yalçın ile Çanşa köyünde sarımsak hasadına başlayan Faik Çıvgın'ın tarlasını ziyaret ederek, çalışanlarla sohbet etti.
Çatal, gazetecilere yaptığı açıklamada, Taşköprü sarımsağının 70 derde deva olduğunu söyledi.
Taşköprü sarımsağının hasadının temmuz ayında başladığını anlatan Çatal, "Temmuzun ilk haftası çıkmayan sarımsak, Taşköprü sarımsağı değildir. 4 bine yakın ailenin geçim kaynağıdır. Sarımsağımızın değerini, çiftçimizin emeğini korumak istiyoruz. Adına festivaller düzenliyoruz." dedi.
Sarımsak üreticisi Çıvgın da sarımsağa çocukları gibi baktıklarını dile getirerek, "Taşköprü'de yetişen sarımsak lezzeti ve aroması ile herkes tarafından beğeniliyor." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
Abdullah Çatal, Harun Yalçın, Taşköprü, İşçi, Güncel

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