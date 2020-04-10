Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Başkan Çavdar: "Hiç olmadığı kadar iş yüküyle karşı karşıyayız"

Antalya SMMM Odası Başkanı Emrullah Tayfun Çavdar, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TÜRMOB yöneticileri ve TÜRMOB'a bağlı oda başkanları ile yapılan telekonferans toplantısında hiç olmadığı kadar iş yüküyle karşı karşıya olduklarını söyledi.

10.04.2020 12:11 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:11
Başkan Çavdar:
Antalya SMMM Odası Başkanı Emrullah Tayfun Çavdar, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TÜRMOB yöneticileri ve TÜRMOB'a bağlı oda başkanları ile yapılan telekonferans toplantısında hiç olmadığı kadar iş yüküyle karşı karşıya olduklarını söyledi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TÜRMOB Yöneticileri ve TÜRMOB'a bağlı oda başkanları ile telekonferans yöntemiyle toplantı yaptı. Toplantıya Antalya SMMM Odası Başkanı Emrullah Tayfun Çavdar'ın yanı sıra, TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Oda Başkanları katıldı. Akdeniz Odaları adına konuşan Çavdar, yaşanan bu olağanüstü süreçte mesleğin ve meslektaşlarının soru ve sorunlarını dile getirdi.

Kısa Çalışma Ödeneği

Mali müşavirler olarak bu süreçte herkes gibi taşın altına elini koyacaklarını dile getiren Çavdar, kısa çalışma ödeneği başvurularının hızlandığını, ilk zamanlarda çok kişinin bu konuda zorluk çektiğini söyledi. Ama halen bu konuda büyük eksiklikler bulunduğuna dikkat çekerek bu şartların daha da kolaylaştırılması gerektiğini belirtti. Özellikle zorunlu olarak kapatılan işyerlerinin personellerine herhangi bir belge istenmeden bu haktan yararlanma şartı getirilmesinin uygun olacağını söyledi. Aynı zamanda yeni açılan iş yerlerinin 60 gün ve 450 gün sınırlaması olduğu için kısa çalışma ödeneği hakkından faydalanamadığını, bu tür işyerleri içinde bir düzenleme yapılmasını talep etti. Kısa çalışma ödeneğinden faydalanan işçilerin daha sonra oluşacak iş kaybında bu ödeneğin mahsup edileceğini ve bununda ilerde sorun teşkil edebileceğini belirtti.

"İş yüküyle karşı karşıya kaldık"

Çavdar, hiç olmadığı kadar çok iş yüküyle karşı karşıya kaldıklarını söyleyerek, "Mutlaka meslek mensuplarımız tarafından bu yoğunlukta hatalar yapılacaktır. Bizim talebimiz bu süreçte yapılacak hataların idari para cezaları ile karşı karşıya kalmamasıdır. Çünkü meslek mensupları olarak bu zorlu süreçte elimizi taşın altına soktuk ve yapılacak bu hatalarda daha esnek davranılmasını rica ediyoruz" dedi.

518 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde mücbir sebep dahilindeki ana faaliyet kollarının belirtildiğini söyleyen Çavdar, bunun kapsamının genişletilmesi gerektiğini, özellikle Antalya gibi tarım faaliyetlerinin çok olduğu bölgelerdeki birçok faaliyetin bu kapsam dışında kaldığını söyledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Zehra Zümrüt Selçuk, Antalya, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Tarlaya giden anne-kızı hayattan kopartan kaza anı kamerada Haberler
Tarlaya giden anne-kızı hayattan kopartan kaza anı kamerada
CHP’li vekilin ’Can kaybı rakamları doğru değil’ sözleri Meclis’te tansiyonu yükseltti Haberler
CHP'li vekilin "Can kaybı rakamları doğru değil" sözleri Meclis'te tansiyonu yükseltti
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin Haberler
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin
Erdoğan, Türk dünyasına seslendi: Korona sonrası döneme hazırlık yapın Haberler
Erdoğan, Türk dünyasına seslendi: Korona sonrası döneme hazırlık yapın
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
Eşinin yasak aşk yaşadığını öğrenen koca, sevgilisini bıçakladı Haberler
Eşinin yasak aşk yaşadığını öğrenen koca, sevgilisini bıçakladı
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan’da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek Haberler
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek
Haberler ›› Güncel ››Başkan Çavdar: 'Hiç olmadığı kadar iş yüküyle karşı karşıyayız' - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:56: 10 yaşındaki çocuk biriktirdiği 200 lirayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı - Haber 12:55: Hastaneden kaçan koronavirüs hastası kadın, evinde yakalandı - Haber 12:55: Sancaktepe Belediyesi personelinden sağlık çalışanlarına jest - Haber 12:54: Depremin merkez üssü Korgan'da hasar tespit çalışması yapılacak - Haber 12:54: Şehzadeler, mimari proje ön onaylarını online yapacak - Haber 12:20: Son Dakika: İmamoğlu'nu tehditten tutuklanan zanlının ilk ifadesi: O göreve layık değil - Haber 11:31: Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimize sokağa çıkma yasağı gelebilir - Haberler 11:12: Yaşlı kadını dolandırırken utanmadı, kameraları görünce "Ne olur çekmeyin" dedi - Haberler