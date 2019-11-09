Haberler » Güncel » Başkan Çaylı'dan 10 Kasım mesajı - Haber

Başkan Çaylı'dan 10 Kasım mesajı

Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 81 nci yılı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

09.11.2019 15:11 | Son Güncelleme: 09.11.2019 15:16Başkan Çaylı'dan 10 Kasım mesajı
Belediye Başkanı Zeki Çaylı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 81 nci yılı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Çaylı, mesajında şu düşünceleri paylaştı;" Cumhuriyetimizin kurucusu, bağımsızlığımızın mimarı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 81.nci yıl dönümünde, özlem, sevgi ve saygıyla anıyoruz.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yaşamı boyunca birçok başarıya imza atmış, kurtuluş mücadelemizde ve Cumhuriyetimizin kurulmasında başrol oynamıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, tarihe geçmiş büyük bir lider olarak tüm dünyada takdirle anılmaktadır.

Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, onun şahsında dava ve silah arkadaşlarını, Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını bir kez daha şükranla ve rahmetle anıyorum " ifadelerini kullandı. - KARABÜK

Mustafa Kemal Atatürk, Zeki Çaylı, Yenice, Çaylı, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:46 Vali Gül Nizip'te incelemelerde bulundu
17:40 Küçükçekmeceli gençler Anıtkabir'e çıkarma yaptı
17:44 Adıyaman'da asayiş
17:44 Ordu'da tarihi eser niteliğinde kemer ele geçirildi
17:42 Uzman çavuş, restorandaki kavgayı havaya ateş açarak sonlandırdı
17:31 HDP'li Sezai Temelli ve Pervin Buldan hakkında terör soruşturması
16:51 Cem Uzan, Türkiye'ye döneceğini söyledi: Cumhurbaşkanlığı yarışına katılmak için sokağa çıkacağım
16:41 Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ABD'nin petrol kurnazlığına sert tepki
16:40 Siyanürle intihar eden 4 kardeşin cenazelerinin arkadaşları Serpil Alkan'a verilmesine üvey kardeşler onay verildi
15:45 Adana'da 40 koyunu çalınan Ayşe Teyze, hırsızlara yalvardı: Ne olur koyunlarımızı geri getirin
16:41 Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ABD'nin petrol kurnazlığına sert tepki
11:57 Son dakika: PKK'lı teröristler tarafından Barış Pınarı Harekatı bölgesine son 24 saatte 8 taciz atışı gerçekleştirildi
22:13 Son dakika: Ordu'da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı
22:50 SON DAKİKA | Galatasaray'da Belhanda şoku
9.11.2019 17:47:01