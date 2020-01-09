Haberler » Güncel » Başkan Çaylı'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı - Haber

Başkan Çaylı'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

09.01.2020 14:35 | Son Güncelleme: 09.01.2020 14:40Başkan Çaylı'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
Belediye Başkanı Zeki , 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Çaylı, gece gündüz demeden halkın alma hakkını sağlayan fedakarca çalışan basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü kutladı.

Başkan Çaylı, "Gazetecilik, fedakarlık ve sorumluluk isteyen, zor şartlarda yapılan önemli bir meslektir. İnsanlara hızlı ve sağlıklı bilgilerle buluşturmak için her türlü zor koşulun üstesinden gelen gazeteciler, mesleklerini büyük bir özveriyle yerine getirmektedirler. Gazeteciler önemli bir mesleği icra etmekte kamuoyunun bilgilendirilmesinde vatandaşla kurumlar arasında köprü görevi görmektedir. İl ve ilçemizin sorunlarını kamuoyuna aktaran, vatandaşlarla devlet arasında köprü görevi üstlenen basın mensuplarımızın yapmış oldukları haber ve görüşleri de çalışmalarımızda bizlere önemli faydalar sağlamaktadır.

Bu duygu ve düşüncelerle başta ilimiz ve ilçemizde görevini yerine getiren gazetecilerimiz olmak üzere tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar, meslek hayatlarında başarılar dilerim" dedi. - KARABÜK

Gazeteciler Günü, Yenice, Çaylı, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:16  İNTERNETTE VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ - Haber
16:16  DHA YURT BÜLTENİ - 10 - Haber
16:16  Ağrı'da gökyüzünde dairesel iz bırakan hava aracı dikkati çekti - Haber
16:16  Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine AB'den proje desteği - Haber
16:16  Şehit Uzman Çavuş Erol Yanık, Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı - Haber
14:54  AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya çağrı: Develeri öldürmeyin - Haber
14:49  Tuvalet kapısına PKK elebaşını öven yazı yazan askere hapis cezası - Haber
14:15  Adliyeye gülerek girip tutuklanarak çıkan kadının ifadesi ortaya çıktı - Haber
13:21  Koza İpek davasında karar çıktı! Melek İpek'e 12 yıl 8 ay hapis - Haber
11:40  Otomobil sürücüsü, çöken binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu - Haber
9.01.2020 16:25:25