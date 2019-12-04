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Başkan Çaylı'dan Madenciler Günü mesajı

Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

04.12.2019 09:09 | Son Güncelleme: 04.12.2019 09:14Başkan Çaylı'dan Madenciler Günü mesajı
Belediye Başkanı Zeki Çaylı, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Çaylı, mesajında, madencilik sektörü denildiğinde Batı Karadeniz Bölgesi'nin çok önemli olduğunu belirterek, Yenice'den madenlerde yaşamını yitiren 200 insanın bulunduğunu ifade etti.

Madenlerde yaşamını yitirenleri saygıyla andığını aktaran Çaylı, " mesleği dünyanın en zor mesleği. Madencilik mesleğinde emek yoğundur. Madencilik sektöründe yöre halkının etkisi önem arz etmektedir. Özellikle, Zonguldak ve çevresindeki kömür madenlerinde çok sayıda ilçemizden işçi bulunmaktadır. Her geçen gün madenlerdeki çalışma şartları iyileştirilmektedir. Bu da bizleri sevindirmektedir. Madencilerimizin gününü kutluyorum. Madencilere kazasız belasız bir iş yaşamı diliyorum. "dedi. - KARABÜK

Zeki Çaylı, Madencilik, Yenice, Çaylı, Güncel

Kaynak: İHA

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