Haberler » Güncel » Başkan Çaylı'dan Vergili'ye ziyaret - Haber

Başkan Çaylı'dan Vergili'ye ziyaret

Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, MHP İlçe Teşkilatı, İl Genel ve Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'yi ziyaret etti.

05.12.2019 15:07 | Son Güncelleme: 05.12.2019 15:12Başkan Çaylı'dan Vergili'ye ziyaret
Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, MHP İlçe Teşkilatı, İl Genel ve Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte Belediye Başkanı Rafet Vergili'yi ziyaret etti.

Belediye Başkanı Zeki Çaylı, MHP İlçe Başkanı Ergün Karakırık ve Eyüp Elieyioğlu, Belediye Meclis Üyeleri Fehmi Hatıl, Şevket Demirci, Fikret Cıbır, MHP İl Genel Meclis Üyesi Murat Karagül ve MHP Yortan Belde Başkanı Alaattin Islak ile birlikte, Başkan Vergili'ye ziyarette bulunarak işlerinde kolaylıklar dilediler. Sıcak ve samimi bir havada gerçekleştirilen ziyarette karşılıklı olarak fikir alış verişinde bulunularak gündemle ilgili konular görüşüldü.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Çaylı ve beraberindekilere teşekkür etti. - KARABÜK

Zeki Çaylı, Karabük, Çaylı, MHP, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:18 DHA YURT BÜLTENİ-22 - Haber
16:18 Sigara yasağında kapsam genişliyor! Tavanı açılır kapanır olan alanlar da kapalı alan kabul edilecek - Haber
16:18 Kocasını öldürdüğü iddia edilen kadının yargılanmasına devam edildi - Haber
16:18 ING Türkiye'den gönüllülük projelerine destek - Haber
16:17 Bursa'da zincirleme kaza: 3 yaralı - Haber
15:10 Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik davada Alparslan Kuytul tahliye edildi - Haber
15:09 Gök taşı olduğunu iddia ettiği taşlar için 2 milyon istiyor - Haber
14:55 Demirtaş'tan AK Parti'ye ağır sözler: AKP bitmiş, tükenmiş, geleceği ve vizyonu olmayan siyasi bir mevtadır - Haber
14:29 Selahattin Demirtaş'ın avukatı: Hekimler, ölümcül bir kalp krizi geçirebileceğini söylüyor; tahliyesini talep edeceğiz - Haber
13:55 Cinayete kurban giden Ceren Özdemir'in acılı annesinin tek isteği var - Haber
5.12.2019 16:18:52