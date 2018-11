Başkan Çaylı : "Projelerimiz Hazır"

14 Kasım 2018 Çarşamba 12:28



Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, 10 yıllık hizmet dönemlerinde ilçeyi modern Avrupa şehirlerine benzer bir şehir haline getirdiklerini söyleyerek 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimleri için de projelerinin hazır olduğunu açıkladı.Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, kısıtlı imkanlarla gerçekleşmesi hayal gibi görünen birçok projeye imza attıklarını belirterek, kendilerini bu göreve taşıyan başta ilçe halkı olmak üzere bu çorbada tuzu olan yediden yetmişe herkese ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür etti.Çaylı, açıklamasında Yenice Belediyesi'nde uzun yıllar süren memuriyet hayatının ardından belediye başkanı olarak da ilçeye hizmet edebilme şerefine ulaştığını kaydederek, "Halkımızın teveccüh ve güvenlerini boşa çıkartmadan gece - gündüz, zaman, saat gözetmeden çalıştık, çabaladık. Bugün geriye dönüp baktığımızda yol sorunumuz, su sorunumuz yok. Rutin belediyecilik hizmetlerinin dışına çıkarak çok önemli projelere el birliği ile imzamızı attık. Hep halkımızın hizmetinde olduk, hizmetkarı olduk, olmaya da devam edeceğiz.Ihlamur Teras Projesi hayalden öte bir projeydi. Şükürler olsun ki 7-8 milyon lira maliyetli bu dev projeyi tamamlama aşamasına geldik. Her zaman söylediğim gibi, Yenice çok kısa zamanda çok önemli bit turizm şehri olacaktır.Ülkemizde doğa turizminde iddialı hale gelmeyi kendimize hedef edinmiştik. Yenice'mizin; Safranbolu ve Amasra üçgeni içerisinde yer alması için var gücümüzü sarf ediyoruz, etmeye devam edeceğiz.5 ay sonra yapılacak seçimler için yeniden göreve talibiz. Yenice halkımızın sağduyusuna itimadımız tamdır. Yenice'miz için özellikle turizm alanında önemli projeler ile halkımızın önüne çıkacağız. Ekibimiz de projelerimiz de hazır. Her zaman şunu söyledik, söylemeye devam edeceğiz. Bu güzel ve şirin ilçenin insanları, yaşayanları, saygıdeğer halkımız, her zaman her şeyin en güzeline layıktır. Biz ne hizmet yaptıksa, hayal edilemeyen birçok şeyi gerçekleştirdiysek bunun gücünü ve kudretini halkımızdan aldık. Halkımıza ne söz verdiysek gerçekleştirdik. Şükürler olsun ki Yenice, çok güzel noktalara geldi. Yeni dönemde de alacağımız 5 yıllık yetki ile turizm noktasında çok daha ileri noktaya gelmek istiyoruz. Gün gelecek turizm, ilçede bir geçim kaynağı olacaktır. Buna ben yürekten inanıyorum." dedi. - KARABÜK