Başkan Çebi'den sokak hayvanları için müjde

İSTANBUL - Selçuklu Sosyal Tesislerinde 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısı ile hayvan severlerle bir araya gelen Küçükçekmece Belediye Başkan Kemal Çebi, ilçeye kazandırılacak Sokak Hayvanları Yaşam Alanı ve Rehabilitasyon Merkezi'nin müjdesini verdi.Küçükçekmece Belediyesi, ilçeye sokak hayvanları için modern bir tesis kazandırıyor. 5 veteriner hekim ve 1 veteriner teknikerinin görev yapacağı Küçükçekmece Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, toplam 100 köpek, 200-250 kedi, 50 engelli kedi ve 50 kanatlı hayvan kapasiteli olacak. Atakent Mahallesi 221'nci Sokak'ta inşaatı devam eden rehabilitasyon merkezinin yıl sonunda tamamlanması hedefleniyor.Evcil hayvanlar için park müjdesiHayvan severler ile yemekte bir araya gelen Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Burada sokak hayvanlarının her türlü tedavisi sağlanacak. Hayvanlarımızın kırık çıkıkları burada tedavi edilecek. İnsanlar gibi tedavi edilecekler. Tüm iyileştirmeler yapıldıktan sonra doğal ortamına geri bırakılacak. Bizimle beraber yaşayan hayvanlarımıza nasıl ki insanlara önem veriyorsak onlara da önem vereceğiz Evlerin içerisinde yaşayan hayvanlar da var. Evcil hayvanlar sokakta yaşayamaz onlar içinde bir park yapıyoruz" dedi."Sokaktaki hayvanları görmezden gelmesinler"Hayvanlara zor zamanlarında yardımcı olunması gerektiğini vurgulayan Arzu Söğüt, "Onlar bizim can dostlarımız onlarla aynı ortamı paylaşmak zorundayız. Hayatı paylaşmak zorundayız. Onlar bizim komşularımız zor durumdaki insanlara da hayvanlara da yardımcı olacağız. Merhamet etmeyene merhamet olunmaz biliyorsunuz Peygamber Efendimiz' in sözüdür. Sokaktaki hayvanları görmezden gelmesinler. Sokaktaki zor durumdaki bir hayvanı gördüklerinde benden sonra bir başkası kurtarır düşüncesine kapılmasınlar" diye konuştu."20 tane sokak hayvanı bakıyorum"Şengül Tülay Orhan ise "Atakent'in buna çok ihtiyacı var. Hepimiz gönüllü olarak zaten belediye ile iş birliği halindeyiz. Çalışmalar yıllardır çok güzel gidiyor. Aynı şekilde devam etmesini diliyorum. Atakent'te olmasını ben de destekliyorum. Kendi bölgemde 15 tane yavru kedi, 20 tane de sokak hayvanı bakıyorum" şeklinde konuştu. Öte yandan tesis bünyesinde, sokak hayvanlarının tedavilerine yönelik, röntgen odaları, ameliyathaneler, laboratuvar, eczane, kanatlı hayvanlar için kafesler ile kedi ve köpek bakım alanları bulunacak.

