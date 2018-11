Başkan Çelik 3,5 Yılda Yapılanları Anlattı

28 Kasım 2018 Çarşamba 14:03



Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik döneminde yapılan yatırımların yer aldığı Faaliyet Tanıtım Çadırı Hunat Medresesi önünde açıldı. Açılışta konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri'yi her alanda yükseltmek için çalıştıklarını ve bu doğrultuda ilkleri, enleri, tekleri ve yenileri yaptıklarını söyledi.Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik döneminde yapılanların anlatıldığı Faaliyet Tanıtım Çadırı'nın Açılış Programı'na Başkan Mustafa Çelik'in yanı sıra Vali Şehmus Günaydın, Melikgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, ilçe belediye başkanları, bürokratlar ve vatandaşlar katıldı. Açılış programında bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 15 Şubat 2015 tarihinde göreve başladığını hatırlatarak 3,5 yılı aşkın bir süredir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini sürdürdüğünü belirtti. Bu süreçte yaşanan hain terör örgütünün hendek savaşları, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatı, 15 Temmuz hain darbe girişimi, ekonomik terör, 3 milletvekilliği, 2 cumhurbaşkanlığı ve 1 referandum olmak üzere 6 seçim gibi olaylara rağmen mazeret üretmeden çalıştıklarını ifade eden Başkan Çelik, Kayseri için ilk ve tek olanları yapmak için gayret gösterdiklerini söyledi. Şehri diğer şehirlerin önüne geçirmenin standart belediye işleriyle mümkün olamayacağını vurgulayan Başkan Mustafa Çelik, "Bu düşünceyle çok önemli yatırımlara imza attık. 3,5 yılda toplam değeri 2,2 milyar TL olan 1924 ihale yaptık. Belediyecilik tarihinin en yoğun dönemini yaşadık. Sadece şehir merkezinde değil şehrin her noktasındaydık. Yaptığımız 1294 ihaleye rağmen 4 yılda sadece 23 temel atma töreni ve 24 açılış yaptık. En son açılışımızda da Cumhurbaşkanımızın katılımıyla yüzlerce başlıktaki 41 tesisimizin toplu açılışını gerçekleştirdik" dedi. Zaman zaman 'Bu kadar iş yapıyorsunuz; ama yaptıklarınızın reklamını yapmıyorsunuz' gibi eleştirilerle karşılaştıklarını ifade eden Başkan Mustafa Çelik, "Bizim anlayışımızda sonuç odaklı çalışmak ve hizmet üretmek var. Bu nedenle hep çalışmaya odaklandık, reklam yapmaya odaklanmadık; ama eleştirileri de dikkate alarak Faaliyet Tanıtım Çadırımızla yaptıklarımızı halkımıza göstermek istedik" diye konuştu.Faaliyet Tanıtım Çadırı'nda yer alan bölümler hakkında bilgi verirken 3,5 yılda yapılanları satır başlarıyla anlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, çadır içinde yer alan zaman tüneli ile görevleri süresince hiç boş durmadıklarının ve hep koşturduklarının görüleceğini kaydetti. Ulaşım, yeşil alan, sosyal belediyecilik, ilçeler ve altyapı, şehrin ekonomisine katkı, eğitim ve spor gibi başlıklarla yaptıkları yatırımları anlattıklarını ifade eden Başkan Çelik, Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı'ndan Bekir Yıldız Bulvarı'na, 14 adet katlı kavşaktan 1 milyon 100 bin metrekarelik Keykubat Kent Park'a, ilçelere yapılan yatırımdan tarım ve hayvancılığa yönelik ekonomik destek paketlerine, sosyal yaşam merkezlerinden ihtiyaç duyanın yanında oldukları dua alan projelere, Beydeğirmeni Besi Bölgesi'nden Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'ne kadar pek çok projeyi Kayseri'ye kazandırdıklarını söyledi. Başkan Çelik, Sahabiye Projesi'nde henüz temel atma töreni dahi yapmadıklarını; ama kaba inşaatın yüzde 70'e ulaştığını da belirtti. Eğitimde, sporda ve kültürde takdir toplayan işler yaptıklarını da ifade eden Başkan Mustafa Çelik, takdir toplayan işlerden Kayseri Kitap Fuarı'ndan da bahsederek İstanbul Kitap Fuarı'na 611 bin ziyaretçi gelirken Kayseri Kitap Fuarı'nın 680 bin ziyaretçi ağırladığını belirtti. Başkan Çelik, sadece 2017 yılında kültür sanat faaliyetleriyle 550 bin kişiye, spor etkinlikleriyle de 380 bin kişiye ulaştıklarını kaydetti.Büyükşehir Belediyesi'nde ilkleri, enleri, tekleri ve yenileri yaptıklarını da dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, "Türkiye'de tek olan Doğal Ürünler Bahçesi, Fizyo Spor Merkezi, Engelsiz Çocuk Evi, Felahiye Toplu Ahır Projesi gibi yatırımları Kayseri'ye kazandırdık. Türkiye'nin en modern tesisleri olan Kent Ekmek ile en sağlıklı ekmeği 60 kuruşa halkımıza sunduk" dedi. Bütün bu yatırım ve hizmetleri yapmak için akıl, yürek ve cesaret gerektiğini; ama bunların yanında kadro gerektiğini de vurgulayan Başkan Mustafa Çelik, genç ve dinamik bir kadro kurduklarını söyledi. Büyükşehir Belediyesi'nin yönetici kadrosunu kürsüye davet eden Başkan Çelik, "Bu yatırımları birlikte başardık. Az zamanda çok iş yaptık. Hedefimiz Kayseri'yi her alanda yükseltmek oldu" diye konuştu.Başkan Çelik'in konuşmasının ardından Büyükşehir Belediyesi Faaliyet Tanıtım Çadırı'nın açılışı yapıldı. Çadırı Vali Şehmus Günaydın ve katılımcılarla birlikte gezen Başkan Çelik, yapılan yatırım ve hizmetler hakkında görseller eşliğinde açıklamalarda bulundu. - KAYSERİ