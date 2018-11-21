Başkan Çelik'e Ziyaretler

21 Kasım 2018 Çarşamba 16:16



21 Kasım 2018 Çarşamba 16:16

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaret etti.Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette Rektör Karamustafa, Başkan Çelik'e Kayseri Üniversitesi'ne gösterediği ilgi ve alakasından dolayı teşekkür etti.Karamustafa, "Siyasilerimiz bize çok büyük destek veriyorlar. Kayserili hayırseverlerin desteğini alıyoruz. Kayseri'de heyecan var. Allah'ın izni, başta başkanımız olmak üzere yerel yöneticilerimiz, siyasilerimiz, iş dünyası ve hayırseverlerin desteğiyle bu şehrin ismine yakışır üniversitemizi en güzel şekilde ve en kıza zamanda oluşturacağız. Sayın Başkanımızla istişare toplantılarına başladık. Alternatifleri değerlendiriyoruz. Bu değerlendirmeler sonucunda alternatifleri Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na sunacağız. Emeği geçen herkese başta Başkanımız olmak üzere şükranlarımı sunuyorum." dedi.Başkan Çelik ise Kayseri'nin övünç kaynaklarından birisinin de üniversiteler olduğunu söyledi.Kayseri'nin, Anadolu'nun orta yerinde dört üniversitesi olan bir şehir olduğumuzu ifade eden Başkan Çelik, "Bu üniversitelerin eğitim kalitesi ve fiziki imkanlarını nasıl daha üst seviyeye getiririz konusunda belediyeler olarak bizim de vebalimiz olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda yeni üniversitemiz için toplu taşımın ulaşabildiği, çevresinde sosyal yaşam olanaklarının oluştuğu, gelişmeye müsait yerler konusunda araştırmalarımızı yaptık. Alternatif yerlerle ilgili değerlendirmeleri birlikte yapacağız. Şehrimizi üniversiteler şehri hatta en iyi üniversiteler şehri yapmak istiyoruz." diye konuştu.