Başkan Çelik Güven Tazeledi

Kaynak: İHA

Bozüyük Engelliler Dayanışma Derneği 5. olağan genel kurulunu gerçekleştirdi.Dernek lokalinde yapılan genel kurul, yoklamanın yapılmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Genel kurulda tüzük değişikliği yapılarak dernek adındaki "Özürlü ve" ibareleri çıkarılarak Bilecik Bozüyük Engelliler Dayanışma Derneği olarak değiştirildi. Sırasıyla gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından seçimlere geçildi. 2013 yılından itibaren dernek başkanlığı yapan İsmail Çelik, tek liste ile katıldığı seçimlerde 55 katılımcının tamamının oyları alarak yeniden aynı göreve seçildi.Dernek Başkanı İsmail Çelik, yaptığı konuşmada, "Genel kurulumuza katılan Divan Krulu ve tüm üyelerimize çok teşekkür ederim. Yeni yönetim kurulunun üyelerimize ve camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - BİLECİK