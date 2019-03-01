Başkan Çelik, Hayırsever Osman Ulubaş'a Doğum Günü Sürprizi Yaptı

Kaynak: İHA

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri'nin en önemli hayırseverlerinden Osman Ulubaş'ı yaptırmakta olduğu okul inşaatında ziyaret etti. Başkan Çelik, 85 yaşına giren Osman Ulubaş'a sürpriz bir doğum günü kutlaması yaptı ve hayırla geçen 85 yılı tebrik etti.Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Cuma Namazı sonrası Köşk Mahallesi'nde Hayırsever Osman Ulubaş tarafından yaptırılan 24 derslikli okul ve 8 derslikli anaokulunun inşaatına geçti. Başkan Çelik, burada Hayırsever Osman Ulubaş'a bir sürpriz yaptı ve pasta götürerek doğum gününü kutladı. Başkan Çelik'in sürprizine çok şaşıran Osman Ulubaş, çok mutlu olduğunu söyledi. Sürpriz doğum gününe bir başka hayırseverimiz Av. Mehmet Altun da katıldı."BAŞKAN ÇELİK SAYESİNDE BU OKULU YAPTIRIYORUM"Yaptığı açıklamada Allah'ın verdiği ömrü hayır işlerinde geçirmek gerektiğini belirten Osman Ulubaş, yaptırmakta olduğu okulda Başkan Mustafa Çelik'in payının büyük olduğunu söyledi. Okulun yapımına nasıl karar verdiklerini anlatan Ulubaş, "Bu eserin %90'ı Mustafa Çelik'e aittir. Sayın Cumhurbaşkanımız yaptırdığımız Fen Lisemizin açılışında okulu çok beğendi ve Mustafa Çelik Başkanımıza dönerek 'Hayırseverimize arsa ver de bir okul daha yapsın' dedi. Başkanımız da haftasında burada arsayı hazırladı. Vatanımız milletimize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de Hayırseverimiz Osman Ulubaş'ın bir yaş daha gençleştiğini belirtti. Hayırlı ömürler temennisinde bulunan Başkan Çelik, "Rabbim yaşadığınız müddetçe böyle hayırlı eserler ortaya koyacağınız hayırlı ömürler nasip etsin" dedi. - KAYSERİ