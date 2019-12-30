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Başkan Çelik, imam hatip lisesi öğrencileriyle buluştu

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret ederek, öğrenciler ile bir araya geldi.

30.12.2019 11:33 | Son Güncelleme: 30.12.2019 11:38 Başkan Çelik, imam hatip lisesi öğrencileriyle buluştu
Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Kız Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret ederek, öğrenciler ile bir araya geldi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret etti. Okul yöneticileri ile bir araya gelen Başkan Çelik, daha sonra sınıfları ziyaret ederek, öğrenciler ile buluştu. Öğrencilere çok çalışıp başarılı olmalarını tavsiye den Başkan Çelik, "Allah hepinize zihin açıklığı versin. Çok çalışıp başarılı olacağız. Ülkemize, şehrimize hizmet edeceğiz. Sadece kendimiz için değil. Tüm mazlumlar ve insanlar için bizim yapmamız gereken işler var. İdeallerinizin hep büyük olması lazım. Çünkü siz imam hatip liselisiniz. Büyük bir mefkureniz, büyük bir davanız var. Herkesin güvendiği, kendisinden emin olduğu örnek şahsiyetler olup insanlığa faydalı olmalısınız" şeklinde konuştu.

Başkan Çelik, daha sonra öğrencilere satranç takımı dağıttı. - MANİSA

Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler, Manisa, Güncel

Kaynak: İHA

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