Başkan Çelik Karaoğlanlı ve Yeni Mahmudiye'de Vatandaşla Buluştu

Kaynak: İHA

Şehzadeler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakının adayı Ömer Faruk Çelik seçim çalışmaları kapsamında Karaoğlanlı ve Yeni Mahmudiye mahallelerinde vatandaşlarla buluştu. Başkan çelik her iki mahalle ziyaretinde de büyük sevgi gösterileri ile karşılandı.Şehzadeler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Ömer Faruk Çelik, seçim çalışmaları kapsamında gittiği Karaoğlanlı Mahallesi'nde büyük bir coşku ile karşılandı.Mahalle gençlerinin oluşturduğu motosiklet konvoyu eşliğinde mahalleye giren Başkan Çelik, havai fişek, konfeti ve meşaleler ile karşılandı. Önce mahalle esnafları ile selamlaşıp, hayırlı işler dileyen Başkan Çelik, daha sonra mahalle kahvesinde vatandaşlara hitap etti.Tezahüratlar eşliğinde Karaoğlanlılara seslenen Başkan Çelik, "Sıfırdan 40 tane park yaptık. Yeşil alan miktarını 218 bin metrekareden 488 bin metrekareye çıkardık. Sıfırdan 65 tane çocuk parkı, 17 tane engelli çocuklarımız için engelsiz oyun parkını biz yaptık. Çok amaçlı salonlar, kültür evleri, düğün salonları, halı sahalar bir bir bizim tarafımızdan yapıldı. Şehzadeler'deki tüm okullarda izimiz var. Sıfırdan 3 tane okul yaptırabileceğimiz bütçeyi çocuklarımız daha iyi eğitim alsınlar diye okullarımızın şartlarını iyileştirmek için harcadık. Kreşimiz, Gençlik Merkezimiz çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimi için hizmet veriyor. 10 bin aileyi Hoş Geldin Bebek projemiz kapsamında ziyaret ederek, ailelerimizin çocuk mutluluklarına ortak olduk. Şehzadeler'deki bütün camilerimizin bakım ve onarımlarını yaptık. Araç parkımıza 78 tane sıfırdan araç kazandırdık, vatandaşlarımıza daha iyi hizmet edebilmek için. Sosyal belediyeciliğin gereklerini, yerine getirdik. Halkla ilişkilerde marka bir belediye olduk. Kolay ulaşılabilir olduk. Manisa tarihinde bir rekorla 3 bin 650 kilometrenin üzerinde malzemeli ve malzemesiz ova yolu bakımı yaptık. Daha bilinçli çiftçilik yapılsın diye çiftçilerimiz için kurslar düzenledik, sertifikalar dağıttık. Çiftçilerimizin tarım fuarlarına ulaşımı için ücretsiz destek olduk. Arı kovanları dağıttık." şeklinde konuştu.Şehzadeler Belediyesi'nde hizmet verirken insan ayrımı yapmadıklarını, kimseyi ötekileştirmediklerini kaydeden Başkan Çelik, "Bütün bu hizmetleri yaparken insan ayrımı yapmadık. Bize oy veren vermeyen ayrımı yapmadık. Bu şehirde yaşayan herkesi birinci sınıf vatandaş kabul ederek, hizmetkarları olduk. Kimseye tepeden bakmadık, kibir abidesi olmadık. Ulaşılmaz, erişilmez olmadık. Bizi kim aradıysa telefonunu açtık, açamadıysak sonradan geri dönüş yaptık. Bize bir davetiye geldiğinde bu insan AK Partili midir, MHP'li midir, CHP'li midir demedik, müsaitsek koştuk gittik. Bunun Şehidi Allah'tır, bunun şahidi Şehzadeler halkıdır."şeklinde konuştu. Beş yılın ardından gönül rahatlığı ile bir seçim kampanyası yürüttüğünü ve her yere gidip herkes ile görüştüğünü ifade eden Başkan Çelik "Alnı ak, başı dik ve her hangi bir yanlışın içine girmemiş olmanın gönül rahatlığı ile her yere gidiyor, kampanya yürütüyoruz. " diyerek yeni dönemde yapmayı planladıkları çalışmalardan söz etti.Konuşmasına Cumhur İttifakının öneminden söz ederek, devam eden Başkan Çelik, "Türkiye üzerine saldırıların arttığı bir dönemde MHP lideri, bilge adam Dr. Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bir araya geldiler. Koltuk kaygısı ve siyasi hesaplardan uzak dediler ki; Türkiye'nin bekası, geleceği, birliği için bundan sonra birlikte hareket edeceğiz, seçimlere birlikte katılacağız. Şehzadeler ilçesinde bu kardeşiniz Cumhur İttifakı'nın ortak adayı olarak gösterildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde Cumhur İttifakının ortak adayı Sayın Cengiz Ergün. Meclis listemiz de her iki partinin ortak adaylarından oluşuyor. Sizlerden Cumhur İttifakı'na destek istiyoruz." dedi. Emperyalist güçlerin güçlü, zengin ve lider bir Türkiye istemediğini ve bu sebeple 40 yıldır besledikleri terör örgütleri ile sürekli saldırılarda bulunduklarını dile getiren Başkan Çelik, 15 Temmuz hain darbe girişiminde yaşananlara değindi. Başkan Çelik, "15 Temmuz akşamı iki liderin çağrısı ile AK Partililer ve ülkücüler sokaklara çıkarak, tankların çelikten paletlerinin önüne yatıp, bu vatanı teslim etmedi. İşte bugün bu kadrolar yine birlikte, omuz omuza. Bu kadrolar yerel yönetimlerde de emin olunuz ki hizmet destanları yazacaktır." diye konuştu.Başkan Çelik sözlerini şöyle sonlandırdı, "Oy verecek vermeyecek herkese saygılarımı sunuyorum. Zaten kamuoyu yoklamaları, sizlerin coşkunuz, karşılamanız gösteriyor, birileri üzülse de manipülasyon çalışmaları yaptırsa da gümbür gümbür geliyoruz."Yeni Mahmudiye Cumhur İttifakı dediAK Parti Şehzadeler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Ömer Faruk Çelik, seçim çalışmaları kapsamında Yeni Mahmudiye Mahallesini de ziyaret etti.Yaklaşık bir buçuk aydır seçim çalışmaları kapsamında dur durak bilmeden çalışan AK Parti Şehzadeler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Ömer Faruk Çelik, seçim yorgunluğunu Yeni Mahmudiye ziyaretinde attı. Ziyareti sırasında vatandaşlar ile mahalle kahvesinde bir araya gelen Başkan Çelik, sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleştirilen ziyarette, mahallenin temiz havası ve sakinliği ile enerjisini yeniledi. Ziyareti sırasında Başkan Çelik'e eşlik eden Şehzadeler Belediye Meclis Üyesi Adayları da köyün temiz havası ve sakinliğine hayran kalarak, ziyaretlerinin kendileri için dinlenme vesilesi olduğunu dile getirdiler. Yeni Mahmudiyeliler mahallelerinin Cumhur İttifakına tam destek vereceğini dile getirerek, seçimler sonrasında Başkan Çelik ve ekibini mahallelerinde misafir etmek istediklerini söyledi. - MANİSA