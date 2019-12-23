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Başkan Çelik ortaokul öğrencileriyle buluştu

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr Ali Çelik, Vakıfbank Namık Kemal Ortaokulu'nda düzenleniyor olan Kariyer Günlerinin konuğu oldu.

23.12.2019 15:16 | Son Güncelleme: 23.12.2019 15:21 Başkan Çelik ortaokul öğrencileriyle buluştu
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr Ali Çelik, Vakıfbank Namık Kemal Ortaokulu'nda düzenleniyor olan Kariyer Günlerinin konuğu oldu.

Tokat Vakıfbank Namık Kemal Ortaokulu tarafından her hafta çeşitli meslek dallarından misafirlerini kariyer günleri kapsamında ağırlamaya devam ediyor. Öğrencilerin kariyer planlamalarını yaparken canlı örneklerin hayat hikayelerini ve tecrübelerini öğrenmeye dayalı olarak düzenlenen etkinliğin bu haftaki konuğu ise Tokat Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Dr Ali Çelik oldu. Aynı zamanda Tıp Doktoru olan Başkan Çelik, öğrencilerin doktorluk mesleğini seçmelerini tavsiye ederek, "Doktorluk mesleği kesinlikle yapılması gereken bir meslek. Tedavi ettiğiniz insanların gözlerindeki o mutlu bakışı kelimelerle tarif etmek imkansız. Tabi bu hazzı yaşamak için de belirli şeyleri tamamlamak gerekiyor. Malum Tıp Fakülteleri yüksek puanlarla öğrenci alıyorlar. ve bu mesleği yapmak isteyen arkadaşlarımın hedeflerine ulaşabilmeleri için şimdiden çalışmaya başlamaları gerekiyor. Bugün ders çalışmaya ve kendinizi geliştirmeye ayıracağınız o 1-2 saatlik zamanlar, sosyal açıdan geleceğinizde nasıl bir hayata sahip olacağınızın da temeli anlamına geliyor. O yüzden bu işi yapmak isteyen arkadaşlarıma hedefledikleri, sevdikleri, istedikleri meslek doktorluk ise şimdiden çalışmaya başlamalarını tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.

Başkan Çelik öğrencilere Tokat TSO'nun yapısı ve çalışmalarıyla ilgili de bilgi verdi. - TOKAT

Vakıflar Bankası, Tokat, Güncel

Kaynak: İHA

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