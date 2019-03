Başkan Çelik Rakibi Özdemir'e Yüklendi

Kaynak: İHA

Şehitler Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Şehzadeler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Ömer Faruk Çelik, Millet İttifakının adayı İsa Özdemir'in başlattığı karalama kampanyasına dikkat çekti. Özdemir'in kampanyasına kendisini ziyaret ederek başladığını ve bu ziyarette seviyeli bir kampanya için sözleştiklerini ifade eden Başkan Çelik, "Allah aşkına bir şehrin emini olmaya talip olan bir adam verdiği sözü 1 ay tutamıyorsa buna nasıl güvenilebilinir." dedi.Şehzadeler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Ömer Faruk Çelik, seçim çalışmaları kapsamında Şehitler Mahallesi'nde vatandaşlar ile bir araya geldi. Mahalle girişinde çiçekler, yakılan meşaleler ve atılan havai fişekler eşliğinde coşkulu bir kalabalıkla karşılanan Başkan Çelik, sonrasında vatandaşlar hitap etti. Mahalle toplantısında ilk olarak Manisa Büyükşehir Belediye Başkan vekili Mehmet Güzgülü konuştu. Güzgülü, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerini anlattığı konuşmasında yeni dönemde Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Şehzadeler Belediyesi'nin arkalarına alacakları hükümet desteği, 3 bakan ve 7 milletvekili ile birlikte kentte hizmet destanları yazacağını dile getirerek, Cumhur İttifakı adaylarına destek istedi."67 mahallemize kesintisiz hizmetlerimizi ulaştırdık"Vatandaşların yoğun sevgi gösterileri eşliğinde söz alan Şehzadeler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler Belediyesi'nin Şehzadeler ve Manisa'ya büyük eserler kazandırdığını ve ilklere imza attığını kaydederek, Hobi Bahçeleri, Veziroğlu Sosyal Tesisleri, Kiraz Pazarı, Kurşunlu Han restorasyonu, Tarihi Manisa Evi, Şehzadelerpark gibi yapılan dev projeler; yapılan ova yolu düzenlemeleri, çok amaçlı salonlar, taziye evleri, sosyal belediyecilik hizmetleri gibi belediyenin diğer çalışmaları hakkında bilgi verdi."Atmanın da bir ölçüsü, kuralı olur"Rakibi Millet İttifakı adayı İsa Özdemir'in karalama kampanyalarına başladığından söz eden Başkan Çelik, "Neymiş efendim şimdi diyorlar ki; onlar seçilseymiş Şehzadelerpark'ı satarlarmış. İş bilenin kılıç kuşananın. Şehzadelerpark'ı yaptığımız alan bir yeşil alan, tapusu yok. Sen tapusu olmayan bir yeri nasıl satacaksın? Atmanın da bir ölçüsü, kuralı olur. Bu eser şehrin turizmine, kültürüne, tanıtımına, ticaretine katkıda bulunuyor. Kamu İhale Kurumu'nun kurallarına uygun yapıldı ve her yıl denetlendi. Kılı kırk yararak yaptık. Şimdi eline kara bir fırça alıp da bizi karalamaya kalkmak hizmet düşmanı olmaktır." şeklinde konuştu."Mecliste evet yapılsın dediği projeyi karalıyor"Şehzadelerpark ile ilgili Şehzadeler Belediye Meclisi'nde oylamaların yapıldığını hatırlatan Başkan Çelik, "Bugün 'ben orayı satardım' diyen adam o oylamaların hepsinde el kaldırıp evet deyip, kabul oyu verdi. Samimi olacaksınız. Yapılması için destek verdiğiniz bir projeyi yol yürüdüğünüz arkadaşları bırakıp, adaylık uğruna başka yere geçtikten sonra karalamaya kalkmayacaksınız" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: "Diyor ki; Şehzadeler Belediyesi kurulduğunda 90-100 trilyon parası vardı. Bedavaya gelip gitmiş meclise. İlk yılın bütçesi önümüze geldi, kuruş kuruş paraları gördü ve oy kullandı. Dedim ki bu arkadaşa; kasada bırak 90- 100 trilyon olduğunu 5 trilyon olduğunu ispat et belediye başkanlığından da adaylıktan da istifa etmezsem namerdim. Ses yok ama karalamaya devam ediyor.""Acıyor, üzülüyorum durumuna"Özdemir'in Şehzadeler Belediyesi'ni bir hizmet binası olmamakla eleştirdiğini hatırlatan Başkan Çelik, "Acıyor, üzülüyorum durumuna. Sen beş yıl meclis üyeliği yaptın. Şehzadeler Belediyesi'nin tapulu bir belediye binası var. Yaptığımız çalışmalar neticesinde eski Manisa Belediyesi'nin tapusunu biz aldık. İçinde bulunduğun meclis toplantısında biz bir karar aldık. Dedik ki eski Manisa Belediyesi'nin binasında şu anda büyükşehir belediyesinin hizmet birimleri var, vatandaşa giden hizmet aksamasın ve biz burayı 2019 sonuna kadar büyükşehire tahsis edelim. Tahsis oylamasında da bugün buraya gelip ağzını doldura doldura Şehzadeler'in binası bile yok diyen adam da kabul oyu verdi. Sizlere havale ediyorum. 78 tane sıfırdan araç aldık biz Şehzadeler Belediyesi'ne vatandaşlarımıza daha iyi hizmet etmek için. Diyor ki hayır alınmadı. Çekeceğim Şehitler Mahallesi'nin meydanına, dolduracağım araçları, çıkaracağım araçların ruhsatını ama gerek yok. Söylüyor söylüyoruz yüzü kızarmıyor ki, devam ediyor. Bunlar samimiyetsizliktir." ifadelerini kullandı."Verdiği sözü 1 ay tutamıyorsa buna nasıl güvenilebilinir"Beş yıl önce de aday olduğunu ve üç aday ile birlikte yarıştıklarını hatırlatan Başkan Çelik, o dönemde aday olanların birbirlerini hiç kırmadığını, rencide etmediğini ve seçimlerden sonrasında da kucaklaşıp kazananı tebrik edip, her zaman da yüz yüze baktıklarını söyledi. Başkan Çelik sözlerine şöyle devam etti: "Ama bu karalama kampanyasını yürüten arkadaş kampanyasını beni ziyaret ederek başlattı. Ziyarette dedi ki 'birbirimizi kırmayalım, nezaketli bir kampanya yapalım.' Biz de dedik ki aynı kanaatteyiz, biz beş yıl önce de böyle yaptık ve beş yıl boyunca görevde kimseyi kırmadan hizmet ettik. Allah aşkına bir şehrin emini olmaya talip olan bir adam verdiği sözü 1 ay tutamıyorsa buna nasıl güvenilebilinir. Bakkal dükkanı işletmiyor, 170 bin kişiye hizmet eden bir kamu kurumunu yönetiyoruz. Buna talip oluyorsunuz. Üç kuruşluk bir dünya makamı için verilen sözleri yemek, bile bile ağzını doldurarak yalan atmak, iftira etmek, karalamaya hizmetleri küçümseye çalışmak hangi kitaba, hangi, vicdana hangi ahlaka sığar?"Beş yıl boyunca alınlarının akıyla çalıştıklarına vurgu yapan Başkan Çelik, "Bugün bütün gönül rahatlığıyla bütün meydanlara çıkıyorum. Bugün gönül rahatlığıyla kapı kapı gezebiliyorsam, köye, pazara, çarşıya, kahvehaneye gelebiliyorsam bu bizim 5 yıl boyunca tüyü bitmemiş yetimin hakkını namusumuz gibi korumamızdan kaynaklanıyor. Beş yıl boyunca şöyle dua ettik; ya Rabbi eğer tüyü bitmemiş yetimin hakkını 1 kuruş dahi yiyeceksem canımı al da yedirtme diyen adamız. Bunları konuşmak hoşuma gitmiyor ama sustukça da dozunu artırıyor. Bizim de gururumuz var. Korkacak bir şeyimiz yok! Hesaplarımız da açık, göğsümüz de açık, alnımız da açık hamdolsun. Bizi bilen bilir bilmeyen de kendi gibi bilir." dedi.Aday olduğu için 1,5 aydır başkaları gibi meydana çıkmadığını, beş yıldır Şehzadeler'in sokaklarında, meydanlarında olduğunu ve vatandaşların da bunu görüp kendisine "Gönüllerin Başkanı" dediğini anımsatan Başkan Çelik, "Ne mutlu bize ki gönüllere girdiysek" dedi. Başkan Çelik yeni dönemde Cumhur İttifakı ile daha güçlü olacaklarına dikkat çekerek, arkasına hükümetin, bakanların, milletvekillerinin desteğini almış Cumhur İttifakı adaylarının hizmet destanları yazacağını söyledi.Toplantıda vatandaşlara hitap eden AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal da, "Cumhur İttifakının adaylarına kefilim. Onlara şahsi kırgınlıklarınız olsa bile adaylar için değil; çocuklarınızın geleceği için amasız, fakatsız, şartsız onları destekleyin. Bu seçim öyle muhalefetin küçümseyip 'muhtarlık seçimi canım' dediği gibi bir seçim değil. Bu seçim bir beka seçimi. Bütün Türkiye düşmanları bu seçim için bir araya geldi." şeklinde konuştu. - MANİSA