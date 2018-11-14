Başkan Çelik Taksici Esnafıyla

14 Kasım 2018 Çarşamba 11:40



14 Kasım 2018 Çarşamba 11:40

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, güne bazı ziyaretlerle başladı. Sahabiye Medresesi yanında bulunan Kayseri Taksi Durağı'nı ziyaret eden Başkan Çelik, esnafla sohbet etti. Taksici esnafı özellikle kesintisiz trafik için yapılan katlı kavşaklar ve açılan geniş bulvarlar için Başkan Çelik'e teşekkürlerini iletti.Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Sahabiye Medresesi yanında bulunan Kayseri Taksi Durağı'na sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Sucuklu yumurta ile kahvaltı yapan taksici esnafıyla çay içen Başkan Çelik, bir süre sohbet ederek yapılan yatırım ve verilen hizmetlerle ilgili görüşlerini aldı.Özellikle katlı kavşaklar ve yollar için Başkan Çelik'e teşekkür eden taksici esnafı, "Yollara diyecek bir şeyimiz yok. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı. Duraktan ayrılışı sırasından bir taksinin üzerindeki yazı Başkan Çelik'in dikkatini çekti. Başkan Mustafa Çelik, aracına Şehit aileleri ile Polis Özel Harekat (PÖH) ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) mensuplarına ücretsiz hizmet verildiğini yazan esnafla fotoğraf çektirdi. - KAYSERİ