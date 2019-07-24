Başkan Çelik TDBB yönetim kurulu toplantısında

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Temmuz Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde yapıldı. Toplantıda yönetim kurulunda yer alan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik de hazır bulundu.



Türk Dünyası arasında mevcut olan ortak kültür ve medeniyet mirasını dikkate alarak, kardeşlik, dayanışma ve yardımlaşma yaklaşımı ile bilgi, görgü ve karşılıklı deneyimlerden yararlanmak amacıyla kurulan, aralarında Azerbaycan, KKTC, Bosna Hersek, Arnavutluk, Moğolistan, Tataristan gibi Türk ülkelerinden belediyelerin de bulunduğu Türk Dünyası Belediyeler Birliği, Temmuz Ayı Yönetim Kurulu Toplantısını Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Birlik yönetim kurulunda yer alan 35 belediye başkanından biri olan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik de toplantıda hazır bulundu.



Türk Dünyası Belediyeler Birliği, Türk Dünyası arasındaki tarihi ve kültürel mirası korumak; ekonomik, teknik, sosyal ve kültürel alanlar başta olmak üzere işbirliğini geliştirmek; kent ve kent yönetimlerinin sorunlarını ve çözüm yollarını belirlemek, ortak çözümler aramak ve uygulama çalışmaları yapmak; kent yönetimi ve kent kültürü konusunda yeni modelleri araştırmak ve geliştirmek amacıyla çalışmalar yapmak, yaptırmak ve yapılan çalışmaları desteklemeyi amaçlıyor. - MANİSA

Kaynak: İHA