Başkan Çelik'ten Kayso'ya Veda Ziyareti

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci'ye veda ziyaretinde bulundu.Kayseri'ye yaptıkları hizmetlerden dolayı Başkan Çelik'e teşekkür eden KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, "Bu şehirde çok büyük hizmetlere imza attınız. Belki kısa bir süre başkanlık yaptınız ama bakış açınızla, vizyonunuzla birçok işi başardınız. İnşallah bundan sonraki dönemde iş hayatında daha sık görüşeceğiz. Ben bundan sonraki yaşamınızda başarılar diliyorum" dedi.Bu hafta sonu itibari ile Büyükşehir Belediyesi'nde görev sürelerini tamamlayacaklarını açıklayan Başkan Mustafa Çelik, "Görevi bırakmadan önce sevdiğimiz dostlarımızla helalleşelim istedim. Bundan sonrada Kayseri'deyiz. Bir yere gitmiyoruz. Bu bir veda değil, ara verme diyoruz. Bundan sonrada işyerlerimizde bu şehre, bu ülkeye hizmet etmeye devam edeceğiz. Zaman ayırdığınız için teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KAYSERİ