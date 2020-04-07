Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Başkan Çelik'ten pazar yeri incelemesi

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaş yoğunluğunu azaltmak için haftanın 7 günü kurulan Perşembe pazarında incelemelerde bulunarak, vatandaşlara çağrıda bulundu.

07.04.2020 15:06 | Son Güncelleme: 07.04.2020 15:06
Başkan Çelik'ten pazar yeri incelemesi
Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaş yoğunluğunu azaltmak için haftanın 7 günü kurulan Perşembe pazarında incelemelerde bulunarak, vatandaşlara çağrıda bulundu.

Şehzadeler Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında pazar yerlerinde oluşan yoğunluğu azaltmak için Perşembe günleri kurulan pazarı haftada 7'ye, hafta sonlarında kurulan Alaybey ve Nurlupınar pazarlarını da birer günden ikişer güne çıkarmıştı. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Perşembe pazarını ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Başkan Çelik pazar yerine, görevlilerin ellerine dezenfektan sıkması ve ateşini ölçmesinin ardından girerek, esnafla selamlaştı. Kurulan tezgahları inceleyen Başkan Çelik, daha sonra vatandaşlara çağrıda bulundu.

Vatandaşların ve pazar esnafının Berat Kandilini tebrik ederek, sözlerine başlayan Başkan Çelik, "Rabbim, bu mübarek gün ve geceler yüzü suyu hürmetine birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi devam ettirsin. İçerisinde bulunduğumuz bu sıkıntılı günlerden hepimizi kurtarsın. Bu mübarek geceler tüm insanların sağlığına, sıhhatine salgınlardan kurtulmasına vesile olsun" şeklinde konuştu.

Pazarda bir evin ihtiyacı olan bütün sebze ve meyvenin kaliteli ve ucuza satıldığına dikkat çeken Başkan Çelik, şöyle konuştu; "Pazarımızın günlerini artırdık. Artırmaktaki amacımız artan yoğunluğa engel olabilmek, sosyal mesafeye riayet ederek vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını temin edebilmelerini sağlamaktı. Buradan vatandaşlarımıza bir çağrıda bulunmak istiyorum. Değerli hemşehrilerim sizlerin sağlığı, canı her şeyden önemli. O yüzden daha önce belirlenmiş bir günde değil de haftanın değişik günlerinde gelerek pazarımızda bir yoğunluk oluşturmadan alışverişlerimizi güvenli bir şekilde yapalım. Bu salgın hastalığın size ve sizden de bir başkasına geçmesini engelleyebilirsiniz. Sadece haftanın bir günü açık diye pazarımızda bir yoğunluk oluşturmayalım. Haftanın her günü gelip yapabiliriz alışverişimizi" - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Başkan Çelik'ten pazar yeri incelemesi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Emekli öğretmen, sokak ortasında komşusunu öldürüp canına kıydı Haberler
Emekli öğretmen, sokak ortasında komşusunu öldürüp canına kıydı
Fırıncı, dükkanının camına astığı yazıyla gönülleri fethetti Haberler
Fırıncı, dükkanının camına astığı yazıyla gönülleri fethetti
Yasağa aldırış etmedi, açıklaması pes dedirtti: Canım istedi çıktım Haberler
Yasağa aldırış etmedi, açıklaması pes dedirtti: Canım istedi çıktım
Roketsan’da korkutan patlama: 3 kişi yaralandı! İlk açıklama geldi Haberler
Roketsan'da korkutan patlama: 3 kişi yaralandı! İlk açıklama geldi
Meclis’te maskeli oturum! Milyonları ilgilendiren kararı görüşmek için toplandılar Haberler
Meclis'te maskeli oturum! Milyonları ilgilendiren kararı görüşmek için toplandılar
Bir üniversitemizin koronavirüs aşısı geliştirme projesi kabul edildi Haberler
Bir üniversitemizin koronavirüs aşısı geliştirme projesi kabul edildi
Minik Feride’nin gülümseten ’korona’ videosu sosyal medyayı salladı Haberler
Minik Feride'nin gülümseten 'korona' videosu sosyal medyayı salladı
Bir kentimizi ayağa kaldıran toplu mezar iddiasına belediye başkanı noktayı koydu Haberler
Bir kentimizi ayağa kaldıran toplu mezar iddiasına belediye başkanı noktayı koydu

Son Dakika Güncel Haberleri

16:08: Samsun'da maske kullanımı arttı - Haber 16:08: Çanakkale'de fırtına feribot seferlerini etkiliyor (3) - Haber 16:08: Tabancayla 3 kişiyi öldüren zanlı, polise teslim oldu - Haber 16:08: Zonguldak'tan kısa kısa - Haber 16:07: Evde kalanlara sıcak yemek servisi - Haber 15:13: Son Dakika: Roketsan'da patlama: 3 kişi hafif yaralandı - Haber 15:08: Son dakika: Meclis'te maskeli oturum! Milyonları ilgilendiren kararı görüşmek için toplandılar - Haberler 14:51: Sokağa çıkma yasağına uymayan genç kızdan şaşırtan açıklama: Canım istedi çıktım - Haber 14:36: Sakarya Üniversitesi'nin koronavirüsle ilgili aşı geliştirme projesi kabul edildi - Haber 14:29: Son Dakika: Sağlık çalışanları, orduevleri ve askeri misafirhanelerde kalabilecek - Haber 13:57: Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'den toplu mezar söylentilerine sert tepki - Haber 11:26: Mahkeme kredi masraflarına faiz işleten bankayı haksız buldu - Ekonomi