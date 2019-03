Başkan Çelik Türkiye'yi Tehdit Eden Teröriste Cevap Verdi

Kaynak: İHA

Yeni Zelanda'da camiye gerçekleştirdiği saldırıda 49 Müslüman'ı şehit eden teröristin yayınladığı manifesto ile Türkiye'yi de tehdit ettiği ortaya çıkarken; saldırıyı gerçekleştiren teröriste yanıt Şehzadeler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Ömer Faruk Çelik'ten geldi. Başkan Çelik, "Burası Anadolu, burada her bir karış toprakta şehit kanı var. Yeni Zelanda'ya benzemeyiz. Tükürüğümüz ile boğarız seni, alçak adam" dedi.Yeni Zelanda'nın Christchurch kasabasında iki camiye silahlı saldırı düzenlendi ve saldırı da 49 Müslüman şehit düştü. Saldırgan Brenton Tarrant'ın saldırı anını sosyal medyadan canlı olarak yayınladığı, ayrıca manifesto yayınlayarak Türkiye'yi de tehdit ettiği ortaya çıktı. Saldırıyı gerçekleştiren teröriste yanıt Şehzadeler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Ömer Faruk Çelik'ten geldi. Başkan Çelik güne aldıkları acı bir haber ile başladıklarını ifade ederek şöyle konuştu: "Cuma namazına giden 49 kardeşimizi şehit verdik. Bu saldırıyı gerçekleştiren hainler, alçaklar yayınladıkları manifestoda bize de mesaj göndermişler. Diyorlar ki; 'Topraklarınızda huzur içinde yaşayabilirsiniz. Size zarar gelmeyecek, boğazın doğu yakasında. Ama boğazın batı yakasında bir yerde yaşamayı denerseniz, Avrupa'ya gelirseniz sizi öldüreceğiz. Kostantinapolis'e gelip tüm cami ve minareleri yıkarız. Ayasofya minarelerden kurtulacak ve Kostantinapolis hak ettiği gibi Hıristiyan şehri olacak. Böylesi alçakça bir açıklamada bulunuyor.""Bilin ki kıyamete kadar da buradayız"Başkan Çelik, planlı saldırıyı kınadıklarını ve lanetlediklerini ifade ederek, Türkiye'yi tehdit eden teröriste Manisa'dan İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet Han'ın yetiştiği şehirden seslendi. Başkan Çelik şöyle dedi: "Burası Anadolu, burada her bir karış toprakta şehit kanı var. Yeni Zelanda'ya benzemeyiz. Tükürüğümüz ile boğarız seni, alçak adam. Bin yıldan beri senin bütün ceddin geldi. En zayıf dönemimizde Avrupa'nın dört bir yanı yetmezmiş gibi Avusturalya'dan da geldiniz ama biz Çanakkale'yi size geçilmez kıldık. Liselilerimiz, kadınlarımız can verdi, aç susuz kaldık ama ne bayrağı indirdik, ne ezanı dindirdik. Bilin ki kıyamete kadar da buradayız." - MANİSA