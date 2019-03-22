Başkan Çelik Ülkü Ocaklarını Ziyaret Etti

Kaynak: İHA

Şehzadeler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Ömer Faruk Çelik, Manisa Ülkü Ocakları İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ülkü Ocakları İl Başkanı Mehmet Balaban ve üyeleriyle bir araya gelen Başkan Çelik, "Şuna yürekten inanıyorum ki; vatanını milletini seven, hizmet aşkıyla dolu kadrolardan oluşan bu birliktelik, 31 Mart'ı büyük bir zaferle neticelendirecektir." dedi.Şehzadeler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Ömer Faruk Çelik, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten ve Belediye Meclis Üyesi adaylarıyla birlikte Manisa Ülkü Ocakları İl Başkanlığını ziyaret etti."Bağrımıza bastığımız bir belediye başkanısınız"Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Balaban, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ettiği konuşmasında, "İttifak nedeniyle seçim çalışmalarında hep birlikteyiz. Hepimiz bu memleketin evlatlarıyız. Çalışmalarda birlikte hareket ediyoruz ama Ülkü Ocaklarını ziyaretiniz, bizi ziyadesiyle memnun etmiştir. Adayımız olarak gönülden bağrımıza bastığımız bir belediye başkanısınız. Rabbim muvaffak etsin, başarılar dilerim. Anladığımız, algıladığımız kadarıyla sandıktan çıkacak sonuçlarla rahat bir seçim geçireceğiz. Hem büyükşehirde hem de Şehzadeler'de hizmetlere devam diyeceğimiz bir atmosferi içerisindeyiz. Allah hayırlısını nasip etsin" şeklinde konuştu.Ev sahiplikleri için Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Balaban ve ekibine teşekkür eden Başkan Çelik ise şöyle konuştu: "Tek yumruk olmuş durumdayız. Etle tırnak gibiyiz. Aziz vatanımıza, güzel şehrimize hizmet etmek için bu güç birliğiyle gece gündüz demeden çalışıyor, koşturuyoruz. Bu birliktelik; samimi bir birliktelik. Bu birlikteliğin temelinde vatan vardır, bayrak vardır. Ülkenin bekası, aydınlık yarınları vardır. Şuna yürekten inanıyorum ki vatanını milletini seven, hizmet aşkıyla dolu kadrolardan oluşan bu birliktelik, 31 Mart'ı büyük bir zaferle neticelendirecektir. Rabbim mahcup etmesin." - MANİSA