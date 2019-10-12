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Başkan Cengiz'den basketbol takımına destek

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan Basketbol Süper Lig karşılaşmasında Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz takımını yalnız bırakmadı ve maçı tribünden izledi.

12.10.2019 19:30Başkan Cengiz'den basketbol takımına destek
Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan Basketbol Süper Lig karşılaşmasında Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz takımını yalnız bırakmadı ve maçı tribünden izledi.

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan Galatasaray - Beşiktaş derbisinde sarı-kırmızılılara başkan desteği geldi. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, takımını derbide yalnız bırakmadı ve tribünden müsabakayı takip etti. Sarı-kırmızılı taraftar Başkan Cengiz'e büyük ilgi gösterirken, hatıra fotoğrafı da çektirdiler.

Mustafa Cengiz sarı-kırmızılıların attığı sayılarda yerinden kalkarak sevinçlerde de bulundu. Başkan Cengiz'in yanı sıra futbol takımının Brezilyalı defans oyuncusu Marcao'da ailesiyle birlikte maçı izledi. - İSTANBUL

Mustafa Cengiz, Galatasaray, Beşiktaş, Spor

Kaynak: İHA

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