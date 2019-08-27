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Başkan Cengiz'den Bursa çıkarması

Balıkesir'in İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz, Karayolları 14. Bölge Müdürlüğüne atanan Mehmet Aşık'ı ziyaret etti.

27.08.2019 16:12 Başkan Cengiz'den Bursa çıkarması
Balıkesir'in İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz, Karayolları 14. Bölge Müdürlüğüne atanan Mehmet Aşık'ı ziyaret etti.

İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz Kara Yolları Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğü görevine tayin olan Mehmet Aşık'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Cengiz, ilçenin kanayan yarası ve yapım aşamasında olan İvrindi-Korucu-Büyük Yenice yol güzergahı için Karayolları 14. Bölge Müdürü Aşık ile bir görüşme gerçekleştirdi. Başkan Cengiz görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, "İvrindi'nin çözüme kavuşması gereken meselelerinden bir tanesi olan İvrindi-Korucu-Büyük Yenice yolu için görüşmelerimizi sıklaştırıp, halkımızın kanayan yarasını dindirmek, daha rahat ulaşım imkanı için gece gündüz demeden çalışma içerisindeyiz. Halkımızın bize verdiği güç ile aşamayacağımız bir engel, memleketimize kazandıramayacağımız bir hizmet yoktur. Bizler halkımızın desteği ile varız var olmaya da devam edeceğiz. Her şey göç veren değil göç alan ve gelişen bir İvrindi için" dedi. - BALIKESİR

Yusuf Cengiz, Mehmet Aşık, Balıkesir, İvrindi, Güncel

Kaynak: İHA

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