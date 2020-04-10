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Başkan Cengiz emniyet teşkilatının polis haftasını kutladı

İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. Yıl dönümü sebebiyle İlçe Emniyet Amirliğine ziyarette bulundu.

10.04.2020 18:18 | Son Güncelleme: 10.04.2020 18:18
Başkan Cengiz emniyet teşkilatının polis haftasını kutladı
İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. Yıl dönümü sebebiyle İlçe Emniyet Amirliğine ziyarette bulundu.

İvrindi İlçe Emniyet Amiri Budak Ergül başta olmak üzere Emniyet Amirliğinde görevli Polis teşkilatı mensubu ve ilçeye yeni ataması gerçekleşen Gece Bekçilerini tebrik etti.

Başkan Cengiz "10 Nisan "Polis Günü", Aziz Milletimizin huzur ve güvenliğinin teminatı olarak gördüğü Türk Polisine minnettarlığımızın bir ifadesi olarak armağan ettiği bir şükran günüdür. Türk Polisi, gösterdiği olağanüstü gayretlerle yaptığı hizmetler sonucunda, Milletinin gönlünde taht kurmanın haklı gurur ve mutluluğunu yaşamaktadır. Teşkilat mensuplarına da sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum. Rabbim tüm güvenlik güçlerini başımızdan eksik etmesin, ayağına taş değdirmesin" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Yusuf Cengiz, İvrindi, Polis, Güncel
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