Başkan Çerçi Çiçeklerle Karşılandı

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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre seçimi kazanan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, belediye girişinde çiçeklerle karşılandı.Geçtiğimiz pazar günü gerçekleştirilen yerel seçimde kesin olmayan sonuçlara göre seçimi kazanan Yunusemre Belediyesi mevcut başkanı Dr Mehmet Çerçi, belediyede çiçeklerle karşılandı. Karşılamada Dr. Mehmet Çerçi'ye eşi Dr. Melek Çerçi, AK Parti MKYK Üyesi Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekilleri İsmail Bilen, Tamer Akkal, AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, MHP İlçe Başkanı Buğra Çelikkanat eşlik etti. Belediye Başkan Yardımcıları, Daire Müdürleri, Meclis Üyeleri, çalışanlar ile partililerin karşıladığı Dr. Mehmet Çerçi, herkesle tek tek selamlaştı.Burada bir konuşma yapan Dr. Mehmet Çerçi, zorlu bir seçim sürecini geride bıraktıklarını ifade ederek, "Güzel karşılamanız için teşekkür ediyorum. Zor bir süreçten geçtik. Hamdolsun alnımızın akıyla çıktık. Tüm partililerimize, seçmenlerimize teşekkür ediyorum. Yunus Emre felsefesine inanıyor; yaradılanı yaradandan dolayı seviyoruz. Bu bir yarıştı. Galibi biz olduk. Oy versin vermesin herkese hizmet edeceğiz. Halkımıza hizmet etmeye, şehrimize yatırım yapmaya, örnek projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Aynı kararlılık ve anlayışla yolumuza devam edeceğiz" dedi. - MANİSA