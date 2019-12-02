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Başkan Çerçi'den Hızlı'ya tebrik ziyareti

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, AK Parti İl Başkanlığı görevine atanan Salih Hızlı'yı ziyaret ederek hayırlısı olsun dileklerini iletti.

02.12.2019 14:30 | Son Güncelleme: 02.12.2019 14:35Başkan Çerçi'den Hızlı'ya tebrik ziyareti
Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, AK Parti İl Başkanlığı görevine atanan Salih Hızlı'yı ziyaret ederek hayırlısı olsun dileklerini iletti.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, AK Parti İl Başkanlığı görevine atanan Salih Hızlı'yı ziyaret etti. Ziyarette AK Parti yönetim kurulu üyeleri ve AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz de hazır bulundu. Başkan Çerçi, İl Başkanı Hızlı'ya hayırlı olsun dileklerini ileterek yeni görevinde başarılar diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Başkanı Salih Hızlı ise Yunusemre'nin şehre güzel hizmetler kazandırdığını, bu hizmetlerin yeni dönemde de artarak devam ettiğini söyledi. - MANİSA

Mehmet Çerçi, Salih Hızlı, Yunusemre, AK Parti, Politika

Kaynak: İHA

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