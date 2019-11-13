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Başkan Çerçi halkla buluştu

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, vatandaş ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle buluşarak talep ve sıkıntılarını dinledi.

13.11.2019 14:54 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:59Başkan Çerçi halkla buluştu
Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, vatandaş ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle buluşarak talep ve sıkıntılarını dinledi.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, halk buluşmaları kapsamında vatandaş ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerini Belediye Meclis Lokalinde ağırladı. Vatandaşlarla yakından ilgilenen Başkan Çerçi, talep ve sıkıntılarını dinledi. Katılımın oldukça yoğun olduğunu ve ziyaretlerin verimli geçtiğini belirten Belediye Başkanı Çerçi, projeleri hayata geçirirken; vatandaşların görüşlerini dikkate aldıklarını söyledi. Başkan Çerçi açıklamasında, "Zaman zaman yaptığımız halk buluşmalarında vatandaşlarımızı konuk ediyor, onların talep ve sıkıntılarını dinliyoruz. Belediye olarak projelerimizi yaparken vatandaşlarımızın görüşlerini dikkate alıyoruz. Bu nedenle bu görüşmeler bizler için oldukça anlamlı" diye konuştu. Ziyarete gelen vatandaşlar ise Yunusemre Belediyesi'nin hizmetlerinden duydukları memnuniyeti belirterek Başkan Çerçi ve ekibine teşekkür etti. - MANİSA

Sivil Toplum Kuruluşu, Mehmet Çerçi, Yunusemre, Güncel

Kaynak: İHA

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