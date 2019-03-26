Başkan Çerçi Kütahyalılar'dan Destek İstedi

Kaynak: İHA

Seçim ziyaretlerini sürdüren Cumhur İttifakı Yunusemre Belediye Başkan adayı Dr. Mehmet Çerçi, Kütahya İlinden Yetişenler Derneği yönetimi ile bir araya geldi. Ziyarette 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin önemine dikkat çeken Dr. Mehmet Çerçi, Kütahyalılar'dan Cumhur İttifakı'na destek istedi.Cumhur İttifakı Yunusemre Belediye Başkan adayı Dr. Mehmet Çerçi, seçim çalışmaları kapsamında Kütahya İlinden Yetişenler Derneği yönetimini ziyaret etti. Ziyarette Mehmet Çerçi'ye AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, MHP Yunusemre İlçe Başkanı Buğra Çelikkanat, AK Parti Yunusemre Kadın Kolları Başkanı Ebru Kaplan ve Cumhur İttifakı Yunusemre Belediye Meclis Üyesi adayları eşlik etti. Yaklaşan yerel seçimlerin önemine atıfta bulunan Dr. Mehmet Çerçi ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, "Kütahyalılar kanaatkar, vatanına bağlı insanlardır. Milletvekili iken Kütahya koordinatörüydüm. Sizleri tanıyor ve biliyoruz. Cumhur ittifakı olarak bir yola çıktık. İnşallah bu birliktelik hayırlı sonuçlara vesile olacak. Türkiye'nin birliğe ve beraberliğe ihtiyacı var. İnşallah memleketemiz ve şehrimiz için hayırlısı olur. Biz belediye olarak güzel şeyler yaptık. Bir beş yıl daha güzel projeler için yola çıktık" diye konuştu.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Dernek Başkanı Mustafa Örnek de Cumhur İttifakının kurulmasının hayırlı bir karar olduğunu söyledi. Dr. Mehmet Çerçi ve ekibine başarılar dileyen Dernek Başkanı Örnek konuşmasında, "Manisa çok göç alan bir şehir. En fazla nüfus da Kütahyalılar'a ait. 1940'lı yıllardan bu yana göç var. Biz her ne kadar Kütahyalıyız desek de Manisa'da yaşıyoruz ve Manisalıyız. Şehirlerin ruhu vardır. Bu ruhu verenlerden bir grup da bizleriz. Belediye başkanımıza ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Cumhur İttifakıyla aynı soydan gelen iki grup bir araya gelmiştir. Cumhur İttifakı bir isabet olmuştur. Bu mutlaka meyvelereni verecektir. Bu birliktelik umut ederiz devam eder. Başkanıma başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - MANİSA