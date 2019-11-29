Haberler » Güncel » Başkan Çerçi mahalle ziyaretlerini sürdürüyor - Haber

Başkan Çerçi mahalle ziyaretlerini sürdürüyor

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Bahtiyar Tosunbaş Caddesi üzerinde faaliyet gösteren işyerlerini gezerek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

29.11.2019 13:31 | Son Güncelleme: 29.11.2019 13:35Başkan Çerçi mahalle ziyaretlerini sürdürüyor
Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Bahtiyar Tosunbaş Caddesi üzerinde faaliyet gösteren işyerlerini gezerek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Mahalle ziyaretlerine Yenimahalle ile devam eden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Bahtiyar Tosunbaş Caddesi üzerinde faaliyet gösteren esnafları gezerek sıkıntı ve taleplerini dinledi. Belediye Başkanı Çerçi'ye ziyaretlerde Belediye Meclis Üyeleri Hamza Durmuş, İhsan Akyel ve İsmet Akçay ile Halkla İlişkiler Müdürü Ahmet Aksoy eşlik etti. Vatandaşlarla da selamlaşan Başkan Çerçi, Mahalle Muhtarı Hüseyin Özdemir'i ziyaret etti. Daha güzel bir Yunusemre için belediye olarak mesai harcadıklarını söyleyen Belediye Başkanı Çerçi, projelerini hayata geçirirken kentin ihtiyaçlarını, vatandaşların görüşlerini dikkate aldıklarını belirtti. Yunusemre Belediyesi'nin çalışmalarından memnun olduklarını dile getiren Yenimahalle Muhtarı Hüseyin Özdemir ise Başkan Çerçi ve ekibine teşekkür etti. - MANİSA

Mehmet Çerçi, Yunusemre, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:38 Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi istifasını Meclis'e sunacağını açıkladı
15:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç risk almayan hep kazanmaya alışmış kimi ülkeler, Türkiye'nin kendi...
15:36 Türk Kızılay Azerbaycan ile iş birliğini geliştirecek
15:36 Isparta'da eğitilen Somalili askerler, Somali Silahlı Kuvvetlerine teslim oldu
15:32 Ceyhanlı öğrenciler "Avrupa Lezzetleri"nde yarıştı
15:24 Son dakika: Ekrem İmamoğlu, İBB Meclisi'nde reddedilen su zammı talebiyle ilgili konuştu
15:20 Son dakika: Asgari ücret zammı için ilk toplantı 2 Aralık'ta yapılacak
15:19 Billur Kalkavan'dan dikkat çeken çıkış: Dizilerde hiç cinsellik gösterilmiyor
15:05 OHAL sonrası yapılan bazı yasal düzenlemelere AYM "dur" dedi: Devlet memurluğunda güvenlik soruşturmasına iptal kararı
14:59 Denizli Fashion Week renkli finalle sona erdi
14:41 Murat Karayılan'dan terör örgütü YPG/PKK'ya alçak talimat: Siyasilere suikast yapın
14:00 Cinsel içerikli paylaşımıyla gündem olan Ömür Gedik, mayosu üzerinden gönderme yaptı
10:41 Apartman sakini, tartıştığı kapıcıya kurşun yağdırdı! Olay anı kamerada
10:23 Türk mühendisler geliştirdi, dünya devleri almak için sıraya girdi
07:41 Türk bayrağını öpüp alnına koyan yaşlı kadın duygulandırdı
29.11.2019 15:38:48