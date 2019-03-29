Başkan Çerçi Osb'deki İşçilerle Buluştu

Kaynak: İHA

Cumhur İttifakının AK Parti'li Yunusemre Belediye Başkan adayı Dr. Mehmet Çerçi, Manisa ve Muradiye Organize Sanayi Bölgesinde fabrikaları ziyaret ederek Cumhur İttifakına destek istedi.Seçim çalışmalarını sürdüren Yunusemre Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakının Belediye Başkan adayı Dr. Mehmet Çerçi, Manisa ve Muradiye Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren fabrikaları ziyaret ederek işçilerle bir araya geldi. Cumhur İttifakına destek isteyen Dr. Mehmet Çerçi, yeni dönemde yapacakları projeler hakkında bilgi verdi. Mehmet Çerçi'ye ziyaretlerinde AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, AK Parti Yunusemre İlçe Gençlik Kolları Başkanı İlkcan Durmaz ve Cumhur İttifakı Yunusemre Belediye Meclis üyesi adayları eşlik etti. - MANİSA