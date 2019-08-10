Haberler» Güncel» Haber

Başkan Çerçi personeliyle bayramlaştı

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Kurban Bayramı öncesi belediye bahçesinde personeliyle bayramlaştı.

10.08.2019 10:09 Başkan Çerçi personeliyle bayramlaştı
Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Kurban Bayramı öncesi belediye bahçesinde personeliyle bayramlaştı.

Kurban Bayramı öncesi belediye bahçesinde personeliyle bayramlaşan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, tüm çalışanlarına hayırlı bayramlar diledi. Bayramlaşmada Başkan Çerçi'ye belediye meclis üyeleri ve başkan yardımcıları eşlik etti. Personelinin aileleriyle sağlık ve huzur içinde bir bayram geçirmelerini dileyen Başkan Çerçi, "Bayramda büyüklerimizi, sevdiklerimizi unutmayalım. Yunusemre Belediyesi olarak vatandaşımızın huzurlu bir bayram geçirmesi için birimlerimiz teyakkuzda olacak. Bu vesile ile bir kez daha bayramınızı kutluyor; hayırlı bayramlar diliyorum" diye konuştu. - MANİSA

Kurban Bayramı, Mehmet Çerçi, Yunusemre, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:16   Buca'da "bayramlık" mesai
10:16   Ayçiçeği tarlalarında hasat zamanı
10:15   Kırgızistan eski Cumhurbaşkanı Atambayev'in gözaltı fotoğrafı
10:15   İş yeri kurşunlayan ve uyuşturucu ticareti yapan şahıslar yakalandı
10:15   Tüm Hacı Adayları Arafat'ta
10:15   Çanakkale iskelelerinde bayram yoğunluğu
10:14   Bolu'da bayram tatili trafiği