Başkan Çerçi Sözünü Tuttu

Kaynak: İHA

Yunusemre Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Dr. Mehmet Çerçi, Barbaros Mahallesi ziyaretlerinde vatandaşlara verdiği Kur'an Kursu sözünü tutarak mahallede temel atma törenini gerçekleştirdi.Yunusemre Belediyesi'nin Barbaros Mahallesine kazandıracağı Kur'an Kursu'nun temeli törenle atıldı. Törene Yunusemre Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Mehmet Çerçi'nin yanı sıra Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, başkan yardımcıları, daire müdürleri, meclis üyesi adayları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende ilk olarak söz alan Mahalle Muhtarı Siyami Alak hizmetten duyduğu memnuniyeti, "Başkanımız çok hizmet yaptı. Allah razı olsun. 25 yıldan bu yana bekleyen projeleri başkanımla yeni dönemde hayata geçireceğiz." dedi.Yunusemre Belediyesi'nin projelerinde mimari fark oluşturduğunu ifade eden Yunusemre Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Dr. Mehmet Çerçi, 5 yıllık süre içerisinde güzel hizmetlere imza attıklarını söyledi. Başkan Çerçi konuşmasında, "Barbaros 20 bini aşan nüfusuyla güzel bir mahallemiz. İmar ve altyapıyla ilgili sorunları, beklentileri var. Bunları da biliyoruz. Barbaros'a bugüne kadar 40 bin metrekare parke taşı döşendi. İki caminin de etrafı belediyemiz tarafından açıldı. Okulun tadilatı yapıldı. Üç oyun parkı ve caddelerde ışıklandırma yapıldı. Islah ettiğimiz derenin üzerine park yapıldı. çocuk oyun grupları yenilendi. Muhtarlık binasının etrafı düzenlendi. İhtiyaç sahibi ailelerimize ulaştık. Hanım lokali ve meslek edindirme kursu açtık. Kur'an kursumuzun temelini de bugün atıyoruz. En kısa sürede de tamamlayacağız. Özellikle demir yolu üstgeçidi ile ilgili vatandaşımızın beklentisi var. İnşallah önümüzdeki dönemde gerek büyükşehir gerekse biz üzerimize düşenin fazlasını yapacağız." diye konuştu.Barbaros'a önümüzdeki dönemde güzel bir proje daha kazandıracaklarını müjdeleyen Başkan Mehmet Çerçi konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "İnşallah önümüzdeki dönem mahallemize çok güzel bir sosyal tesis kazandıracağız. Barbaros'ta hanımlarımız kültür merkezi istiyor. Bu binada istediğiniz her şey olacak. Projenin tamamı 4 bin 500 metrekare alan üzerinde kurulacak. Barbaros'un çehresini değiştirecek proje için hazırlıklarımızı tamamladık."Yunusemre Belediyesi'nin yaptığı hizmetlerle bir ilçe belediyesi kapasitesinin çok üstüne çıktığını belirten Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu ise yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Son bir aydır belediyemizin gerek açılış gerekse temel atmalarına katılıyoruz. Aslında bu son bir ay değil, göreve geldiğimizden beri bu tarz etkinliklere katılıyoruz. Bir ilçe belediyesinin çapını çok aşan hizmetler bunlar. Yarım saat saysam bitiremeyeceğim hizmetler var. Hem belediye olarak kendi rutin işleri hem de bizim gibi kurumların işlerini kolaylaştırmak anlamında çok çaba sarf ediyorlar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bugün de çok önemli bir tesisin temelini atıyoruz. Şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."Yapılan konuşmaların ardından Kur'an Kursu'nun temeli dualar eşliğinde atıldı. - MANİSA