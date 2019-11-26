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Başkan Çerçi TOKİ Başkanı Bulut'la görüştü

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, TOKİ Yunuskent Projesi'nin bin 500 konuttan oluşan 2. Etabı için açıklanan fiyatları yüksek bulan hak sahiplerinin taleplerini iletmek amacıyla tekrar Ankara'ya gitti.

26.11.2019 16:48 | Son Güncelleme: 26.11.2019 16:53Başkan Çerçi TOKİ Başkanı Bulut'la görüştü
Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, TOKİ Yunuskent Projesi'nin bin 500 konuttan oluşan 2. Etabı için açıklanan fiyatları yüksek bulan hak sahiplerinin taleplerini iletmek amacıyla tekrar 'ya gitti. Başkan Dr. Mehmet Çerçi, ziyarette TOKİ Başkanı Ömer Bulut ile görüşerek vatandaşların taleplerini iletti.

Yunusemre Belediyesi'nin, Manisa'nın konut sorununa neşter vuran 5 bin 500 konutluk Akgedik Toplu Konut Projesi'nin 2. etabında fiyatları yüksek bulan vatandaşların taleplerini dinleyen ve bu talepleri yetkililere iletmek amacıyla Ankara'ya giden Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, TOKİ Başkanı Ömer Bulut ile bir araya geldi. Başkan Çerçi'ye ziyarette AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Manisa Milletvekilleri İsmail Bilen, Mehmet Ali Özkan, Tamer Akkal ve Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik de eşlik etti.

TOKİ Başkanı Ömer Bulut ve beraberindeki heyet ile görüşen Başkan Çerçi, "Geçtiğimiz hafta TOKİ Başkan Yardımcısı Hakan Akbulut ve TOKİ uzmanlarıyla görüşmelerimiz olmuştu. Bugün de vatandaşlarımızın taleplerini TOKİ yetkililerine iletmek amacıyla Ankara'dayız. TOKİ Başkanımız Ömer Bulut ve TOKİ yetkililerimizle görüşmelerimiz sürüyor. Sonuç alana kadar da görüşmelerimiz devam edecek. Vatandaşlarımız müsterih olsun." dedi. - MANİSA

Mehmet Çerçi, Ömer Bulut, Yunusemre, Ankara, Ekonomi

Kaynak: İHA

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