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Başkan Çerçi vatandaşlar ile bayramlaştı

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, bayram namazı sonrası Barbaros Mahallesi'nde vatandaşlar ile bayramlaştı.

11.08.2019 16:28 Başkan Çerçi vatandaşlar ile bayramlaştı
Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, bayram namazı sonrası Barbaros Mahallesi'nde vatandaşlar ile bayramlaştı. Başkan Çerçi, daha sonra Manisa Valiliği tarafından gerçekleştirilen protokol bayramlaşma törenine de katıldı.

Bayram Namazını Barbaros Mahallesi İmam-ı Azam Camii'nde kılan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, namaz sonrası AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz ile beraber vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutlayan Belediye Başkanı Çerçi, daha sonra Manisa Valiliği tarafından Polisevi'nde gerçekleştirilen protokol bayramlaşma törenine katıldı. Burada Manisa Valisi Ahmet Deniz ve protokol üyeleri ile bayramlaşan Başkan Çerçi, "Bayramlar kardeşliğin, dostluğun pekiştiği günlerdir. Bu bayram da sevdiklerimizi unutmayalım. Yunusemre Belediyesi olarak ilçemizde herhangi bir sorun yaşanmaması için ekiplerimiz bayram süresince teyakkuzda olacak. Bu vesile ile tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramını kutluyor; hayırlı bayramlar diliyorum" dedi. - MANİSA

Güncel

Kaynak: İHA

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